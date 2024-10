Este es el disfraz de Halloween que está prohibido usar en Sonora

Halloween se acerca y en Sonora, muchas personas celebran esta festividad con fiestas en casa y eventos en establecimientos nocturnos que involucran disfraces. Sin embargo, las autoridades han emitido una advertencia importante para este 2024.

Si bien no hay una prohibición específica sobre personajes de disfraces, el uso de uniformes policiales reales está estrictamente controlado y el uso de ciertos elementos podría provocar la aplicación de sanciones a quienes las utilicen.

¿QUÉ DISFRAZ NO DEBE USARSE EN HALLOWEEN PARA EVITAR SANCIONES?

El comisario jefe de Seguridad Pública Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño, aclaró que la intención no es prohibir los disfraces en general, sino evitar la confusión que puede surgir al ver uniformes oficiales. "No se puede usar un uniforme de la Policía ni de ninguna corporación si no se es servidor público", enfatizó.

Durón Montaño advirtió que aquellos que lleven réplicas muy similares a los uniformes oficiales también pueden enfrentar sanciones. "Una persona que sea uniformada puede ser detenida", indicó. Por ello, quienes utilicen un uniforme real de la Policía como disfraz será presentados ante el Ministerio Público y sancionados.

EVITAR CONFUSIONES Y PRESERVAR LA SEGURIDAD

Además, el comisario señaló los peligros asociados al uso de réplicas de armas en los disfraces. Cualquier persona que porte un arma, incluso si es falsa, podría ser reportada al número de emergencias 911, lo que podría generar una respuesta inmediata de las autoridades. "Si encontramos un arma en la vía pública, podemos detener a la persona", afirmó.

Para evitar inconvenientes durante las celebraciones de Halloween, las autoridades recomiendan elegir disfraces que no imiten a cuerpos de seguridad ni incluyan réplicas de armas. El objetivo es garantizar que las festividades transcurran sin incidentes que pongan en riesgo la seguridad de la población.