K-Pop Demon Hunter llegan a Fortnite en esta terrorífica colaboración

Lo que comenzó como un estreno veraniego en Netflix se ha transformado en un fenómeno global: K-Pop Demon Hunters ha conquistado al público al punto de confirmar secuela, spin-offs y hasta proyectos en imagen real. Ahora, el furor de Rumi, Mira y Zoey da un paso más y aterriza en uno de los videojuegos más populares del mundo: Fortnite.

FORTNITE Y K-POP, UNA COMBINACIÓN EXPLOSIVA

La cuenta oficial de Fortnite en TikTok encendió las alarmas tras interactuar con Rei Ami, la cantante que da voz a Zoey en la película. En el mensaje se podía leer: "Échale un vistazo a tu outfit, en los DMs". Poco después, Ami compartió en sus redes sociales el render oficial de Zoey dentro del juego, confirmando así la llegada de la heroína al battle royale.

Aunque todavía falta conocer cómo lucirán las skins de Rumi y Mira, se espera que sus voces originales, Audrey Nunca y Ejae, hagan publicaciones relacionadas en las próximas semanas.

¿QUÉ TRAERÁ LA COLABORACIÓN?

Además de las skins, se rumora que Fortnite prepara un evento especial en el que los jugadores tendrán que combatir demonios al ritmo de las canciones de Huntr/x, la banda que ha acompañado el éxito de la película. Esta dinámica promete convertirse en uno de los eventos más comentados de la temporada.

Los fans también sueñan con que los Saja Boys, otro de los grupos presentes en la cinta, reciban sus propias skins dentro del juego.

UNA RELACIÓN QUE NO ES NUEVA

No es la primera vez que Fortnite se cruza con el K-Pop. En 2019 lanzó la skin IKONIK, inspirada en Jung Chanwoo de la banda iKON, marcando un precedente en la unión entre la música coreana y el popular videojuego.

Ahora, con el impacto global de K-Pop Demon Hunters, la colaboración apunta a ser aún más grande y con un alcance masivo.

Mientras tanto, Netflix ya prepara un corto animado que expandirá el universo de Rumi, Mira y Zoey. La llegada a Fortnite es solo un paso más en la consolidación de estas guerreras como un fenómeno cultural que mezcla acción, música y estilo.

Pronto, los jugadores del battle royale podrán demostrar sus habilidades con las skins oficiales de K-Pop Demon Hunters, en una colaboración que promete arrasar tanto como la película original.