VIDEO | Conoce la Vocho pick up, con la que mexicanos ganan la Hot Wheels Legends Tour México

La creatividad del ser humano no conoce límites, bueno, sí los conoce, los que cada uno les imponga; muestra de ello los grandes avances tecnológicos y científicos, que iniciaron en todo caso en la imaginación.

Y es que lo que sueñas, piensas o imaginas puedes concretarlo, y tal es lo que pasó con Jesús Daniel Payán Gastélum, quien llevó a la realidad lo que su mente le indicó: sacar una camioneta del casi indestructible vocho.

Como se recordará, el Volkswagen Sedán fue uno de los carros más icónicos y emblemáticos de la firma alemana; sin embargo, dejó de fabricarlos el 30 de junio de 2003, cuando la ensambladora de Puebla sacó el último de la línea.

Aunque podría pensarse que no podía modificarse, su diseño de escarabajo se prestó para eso y más, hasta en casita rodante, como unidad de carga y hasta puede flotar.

EL VOCHO PICK UP

Aprovechando esa versatilidad, el joven sinaloense decidió hacer lo que muchos hemos quizá soñado: hacer de un Volkswagen sedán, vocho para los cuates, una camioneta, sin que esta pierda su diseño; es decir, que integre elementos característicos de este legendario vehículo.

Así, el joven le entró al toro y diseñó el Volkswagen Vocho Pick Up, y lo más interesante, que estaría a punto de convertirse en modelo de la empresa Hot Wheels.

Y es que el joven guasavense se coronó como ganador del Hot Wheels Legends Tour México 2025; para ello tuvo que competir con más de 25 autos customizados; con su tonalidad amarilla, sus enormes ruedas negras, preservando parte del escarabajo, público y jueces quedaron cautivados tanto por su creatividad, como por su originalidad.

CARACTERÍSTICAS DEL VOCHO PICK UP

Como se indició, el vehículo es color amarillo, y se necesitó poco más de un año y medio de trabajo para concretarlo; además, el vocho pick up destaca por su motor LS 6.0, con transmisión 6L80 y neumáticos Maxxis Trepador 37.

Cuenta con un diseño auténtico y exhibe un espíritu de garaje que lo llevaron a ser elegido como el representante nacional en el escenario automotriz internacional.

A través de un video, el joven creador de este peculiar auto dio a conocer la noticia, y señaló que habían ganado. Agradeció a quienes le apoyaron y que competirían con él en las grandes ligas.

“Amigos, ganamos Hot Wheels. Se ganó el primer lugar en Hot Wheels Legends… Muchas gracias a todos los que apoyaron este proyecto, se fabricó en Guasave, Sinaloa, y próximamente nos vamos a competir mundialmente”, expresó Payán Gastélum al recibir el reconocimiento.

El certamen se registró en la capital del país, en Walmart de Plaza Oriente, y representará a México en la Gran Final de Latinoamérica; en caso de obtener el primer lugar pasará a la Final Global, donde de ganar podría convertirse en modelo Hot Wheels oficial a escala 1:64.