¿Quién es Tilly Norwood? Actriz creada con inteligencia artificial que divide a Hollywood

La industria cinematográfica atraviesa un momento decisivo con la llegada de Tilly Norwood, una actriz digital generada por inteligencia artificial que amenaza con redefinir la manera en que se conciben los talentos en pantalla.

Su irrupción ha provocado un intenso debate en Hollywood, donde algunos ven una oportunidad creativa sin precedentes, mientras otros lo consideran una amenaza directa para los intérpretes humanos.

¿QUIÉN ES TILLY NORWOOD?

Tilly Norwood, es una creación de inteligencia artificial con piel blanca, cabello castaño y ojos marrones, fue desarrollada por Eline Van der Velden, directora ejecutiva de la productora especializada en IA Particle 6, en colaboración con el estudio de talento virtual Xicoia.

Norwood es el primer "rostro" que surge de Xicoia y debutó a mediados de 2025 en un sketch de comedia titulado AI Commissioner, un video de menos de dos minutos realizado íntegramente con herramientas de inteligencia artificial.

NEGOCIACIONES EN CURSO

Durante la reciente Cumbre de Zúrich, Van der Velden reveló que ya sostiene conversaciones con varios agentes interesados en representar a Tilly. Según explicó, en pocos meses la percepción en los estudios cambió de la desconfianza inicial a un entusiasmo creciente por explorar un talento que no requiere contratos convencionales ni está sujeto a las limitaciones humanas.

El plan de Xicoia es consolidar a Norwood como una actriz capaz de protagonizar películas internacionales, dotándola de voz propia en redes sociales y de emociones simuladas que generen cercanía con el público.

RECHAZO DE LA COMUNIDAD ARTÍSTICA

La noticia, sin embargo, no ha sido bien recibida por la comunidad actoral. Melissa Barrera, reconocida por la saga Scream, llamó a boicotear a cualquier representante que firme con la actriz virtual. Nicholas Alexander Chavez, protagonista de Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez, ironizó al afirmar que “no se trata de una actriz, por más que lo intenten”.

Actrices como Lucy Hale (Pretty Little Liars), Emily Rudd (One Piece) y Mara Wilson (Matilda) también expresaron su rechazo. Wilson cuestionó el proceso de creación de Tilly al señalar que su diseño se nutre de múltiples rostros femeninos combinados por algoritmos: “¿No podían dar oportunidades reales a esas mujeres en lugar de fabricar un reemplazo?”.

El caso de Tilly Norwood revive las tensiones que motivaron la histórica huelga de actores en 2023, cuando SAG-AFTRA denunció los intentos de los estudios de usar IA para replicar a intérpretes de fondo sin compensación adicional.