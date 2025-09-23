  • 24° C
Sociales

Catrineando de Plaza a Plaza 2025: Tradición y cultura en Cócorit y Esperanza, Cajeme

El Centro Cultural Cócorit A.C. presenta la segunda edición del desfile 'Catrineando de Plaza a Plaza 2025' para conmemorar el Día de Muertos uniendo Cócorit y Esperanza

Sep. 23, 2025
El Centro Cultural Cócorit A.C. presentó la segunda edición del desfile de carros alegóricos "Catrineando de Plaza a Plaza 2025", que se realizará el domingo 26 de octubre. El recorrido iniciará en la Plaza Miguel Hidalgo de Esperanza y concluirá en la Plaza Ignacio Zaragoza de Cócorit.

En conferencia de prensa participaron Pablo Machado, Ricardo Rodríguez, Rossana Bours Muñoz, Rosa Alicia Sortillón, María Elena Moreno y Mariana Rosas, coordinadora general del comité organizador, quien explicó que el acomodo de contingentes será a las 15:00 horas y el arranque oficial del desfile a las 17:00.

Este evento se organiza con el objetivo de fortalecer los lazos entre las comisarías de Cócorit y Esperanza, celebrando conjuntamente la festividad del Día de Muertos y fomentando la unión comunitaria a través de la cultura y la tradición.

CONVOCATORIA ABIERTA Y GRATUITA

La invitación está dirigida a la comunidad que desee participar con carros alegóricos o integrándose al contingente. El registro es gratuito y se puede realizar en línea en https://forms.gle/q18yoKotPTq9CKq87 o vía WhatsApp al (644)101-0899.

Se solicita a los participantes caracterización con maquillaje de calavera y vestimenta inspirada en el México porfiriano. Para las mujeres: vestidos largos, sombreros adornados con flores, encaje y plumas; para los hombres: trajes de gala o charro, con camisas de cuello alto y corbatas de época. No se permitirá vestimenta alusiva a Halloween.

PROGRAMA ARTÍSTICO

El desfile será acompañado por un programa cultural que dará inicio a las 16:00 horas en la Plaza de Esperanza con la presentación del grupo "Los Cotry" y la Batucada Ballesteros. A lo largo del recorrido se sumarán la Estudiantina TUNA del Itesca y la batucada estudiantil de la misma institución.

El cierre será en Cócorit, sobre la calle Argentina y Álvaro Obregón, donde se presentará el Ballet Folklórico Achai a las 18:30 horas y el Mariachi "Los Potrillos" del ITSON Navojoa a las 19:30. También participarán el Grupo de Teatro Cuarta Pared, el conjunto Jiawii de música latinoamericana y el grupo "Masedades" del IMSS.

UNA CELEBRACIÓN DE IDENTIDAD

"Catrineando de Plaza a Plaza 2025" busca fortalecer la unión entre comunidades y mantener viva la tradición mexicana de catrinas y catrines.

El evento será totalmente familiar, gratuito y se proyecta como una experiencia festiva que une cultura, música y tradición en un solo recorrido.

Susana Rodríguez
