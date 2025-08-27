Beer Fest Obregón 2025: Música, Cerveza Artesanal y Gastronomía

La tercera edición del Beer Fest Obregón 2025 se realizará el viernes 17 de octubre en el Centro de Eventos Arcángeles, ofreciendo a los asistentes una experiencia completa de música en vivo, cerveza artesanal, bacanora y gastronomía regional, con un enfoque solidario que beneficiará al Centro de Terapia y Rehabilitación Dorita de Ojeda.

Organizadores y patrocinadores

El evento fue presentado por:

· Ariel Valenzuela – Centro de Eventos Arcángeles

· Héctor Obregón – Mercadotecnia, difusión y logística

· Esteban Brajcich – Coordinador de expositores

· Priscila Valenzuela – Directora de Canaco Obregón

· Sarahí Covarrubias – Oficina de Convenciones y Visitantes de Ciudad Obregón

· José Luis Murrieta – Centro Dorita de Ojeda

"Estamos muy emocionados. Esta es la tercera edición y queremos consolidar lo que significa el Beer Fest para la ciudad", comentó Ariel Valenzuela.

MÚSICA Y ENTRETENIMIENTO

El repertorio musical abrirá con Hermanos De la Fuente (rock acústico) y cerrará con The Dudes (tributo a The Beatles) y la banda Element (hard rock)

Además de los expositores locales, el festival contará con cervecerías artesanales y gastronomía de Navojoa y Hermosillo, ofreciendo una amplia variedad de sabores y propuestas innovadoras.

UN FESTIVAL CON IDENTIDAD

El costo del boleto es de $500 MXN. Quienes compren ocho boletos recibirán mesa gratuita. Las entradas están disponibles en el Centro de Eventos Arcángeles, ubicado en Lago Managua y Lago Superior, salida norte de Ciudad Obregón.

Sarahí Covarrubias destacó que el Beer Fest proyecta a Ciudad Obregón como un destino de experiencias únicas, combinando talento local, tradiciones y entretenimiento de calidad.

Con música, gastronomía, cerveza artesanal y un enfoque solidario, el Beer Fest Obregón 2025 se consolida como uno de los eventos más esperados del año en la región.

· Fecha: Viernes 17 de octubre, 19:00 hrs

· Lugar: Centro de Eventos Arcángeles

· Boleto: $500 MXN (8 boletos = mesa gratis)

· Música: Hermanos De la Fuente, The Dudes, Element

· Gastronomía: Cervezas artesanales, bacanora y comida local

· ?? Beneficio: Apoya al Centro Dorita de Ojeda