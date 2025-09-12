  • 24° C
Maestra Luz Margarita Montoya Camacho galardonada con el Premio Sahuaro 2025

Recibió el Premio Sahuaro 2025 otorgado por el DIF Sonora en el marco del Día de las Personas Mayores

Sep. 12, 2025
Por su incansable labor en la promoción de la cultura, la maestra Luz Margarita Montoya Camacho fue distinguida con el Premio Sahuaro 2025, galardón que otorga el Gobierno de Sonora a través del DIF estatal en el marco del Día de las Personas Mayores.

En su octava edición, el reconocimiento se entregó a 25 sonorenses que han dejado huella en los ámbitos cultural, deportivo, científico, artístico, educativo y social.

El objetivo es rendir homenaje a quienes han aportado con su talento y esfuerzo al desarrollo del estado, inspirando a nuevas generaciones.

imagen-cuerpo

COMPROMISO SOCIAL Y EDUCATIVO

Montoya Camacho recibió el premio en la categoría cultural. Desde hace 32 años forma parte de la Agrupación para las Bellas Artes (Apalba), donde ha impulsado proyectos para acercar el arte y la lectura a la comunidad.

Fueron sus propios compañeros quienes la propusieron para esta convocatoria, en reconocimiento a su constancia y entrega.

Su labor no se limita al ámbito cultural. En 2020 fue nombrada Ciudadana Distinguida de Cajeme y, además, participa activamente en el voluntariado de la Cruz Roja Mexicana.

En las aulas, inculcó a generaciones de estudiantes el gusto por la lectura, compromiso que mantiene hoy a través de las actividades organizadas en Apalba.

Con la entrega del Premio Sahuaro 2025, "Homenaje a las y los grandes", se refrenda el valor de quienes han sabido contribuir con su legado al presente y la memoria viva de las comunidades sonorenses.

Susana Rodríguez
