Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo podría revelarse el resumen musical más esperado del año?

El momento más esperado por millones de usuarios de Spotify está a la vuelta de la esquina. Cada fin de año, la plataforma de streaming musical más popular del mundo lanza su tradicional Spotify Wrapped.

¿QUÉ ES EL SPOTIFY WRAPPED?

Año con año, Spotify presenta a sus usuarios el resumen anual de sus hábitos de escucha: desde sus canciones y artistas más reproducidos hasta los géneros que dominaron su año musical en la plataforma de streaming.

Con más de 670 millones de usuarios activos, Spotify se ha consolidado como líder indiscutible del streaming, y Wrapped se ha convertido en uno de los factores clave de su éxito.

La iniciativa, lanzada por primera vez en 2016, combina las estadísticas personalizadas con un diseño visual atractivo y una gran dosis de nostalgia. En cuestión de horas, las redes sociales se llenan de capturas de pantalla y memes, haciendo que Wrapped se vuelva viral año tras año.

¿CUÁNDO SE REVELA EL SPOTIFY WRAPPED 2025?

Aunque Spotify aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento de Spotify Wrapped 2025, los patrones de años anteriores permiten estimar cuándo podría llegar. En ediciones pasadas, el resumen se ha liberado entre finales de noviembre y principios de diciembre. Estas fueron las fechas:

2016 – 12 de diciembre

2017 – 5 de diciembre

2018 – 6 de diciembre

2019 – 5 de diciembre

2020 – 1 de diciembre

2021 – 1 de diciembre

2022 – 30 de noviembre

2023 – 29 de noviembre

2024 – 4 de diciembre

Con base en este historial, Spotify Wrapped 2025 podría revelarse entre el 1 y el 5 de diciembre, siguiendo su tendencia más común. Aunque en algunos años se adelantó a noviembre, lo más probable es que regrese al formato de inicios de diciembre.

¿CÓMO VER MI RESUMEN MUSICAL EN SPOTIFY?

Cuando se anuncie oficialmente, los usuarios solo tendrán que actualizar la app de Spotify, iniciar sesión y buscar el apartado de Spotify Wrapped en la pantalla principal. Desde ahí podrán acceder a su resumen con los temas, artistas y podcasts más escuchados de 2025.

Quienes utilicen versiones no oficiales o APKs modificadas no podrán acceder al Wrapped, ya que Spotify bloqueó este tipo de apps a inicios del año. Afortunadamente, esta función es gratuita y accesible para todos los usuarios de la aplicación original.

Con su mezcla de datos personalizados, nostalgia y viralidad, Spotify Wrapped no solo celebra la música que nos acompañó durante el año, sino que se ha convertido en un fenómeno cultural que marca el inicio del cierre de cada año digital.