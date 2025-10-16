´Las Guerreras K-pop´ llegan a los cines de México: Conoce las fechas y todo lo que debes saber de la película de Netflix

El fenómeno global de Las Guerreras K-pop continúa rompiendo récords y tras haberse coronado como la película más vista en la historia de Netflix, la plataforma ha confirmado una noticia que tiene a los fans brincando de emoción.

La plataforma de streaming confirmó que la exitosa cinta animada llegará a los cines de México en un formato muy especial que promete convertir cada función en una auténtica fiesta musical para todos los fanáticos.

Según anunció Netflix a través de su sitio oficial, Las Guerreras K-pop tendrá una versión "sing-along" (para cantar junto con los personajes) que se estrenará en varios países, incluyendo Reino Unido, Irlanda, Corea, España, Alemania, Países Bajos, Brasil, México, Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda.

FECHAS DE ESTRENO EN MÉXICO DE LAS GUERRERAS K-POP

Apunta bien las fechas, porque del 31 de octubre al 2 de noviembre, las salas de cine mexicanas proyectarán este evento especial para celebrar Halloween con estilo K-popero.

Y vaya que encaja con la temporada: en esta aventura, las heroínas deberán enfrentarse nada menos que a una boyband demoníaca decidida a conquistar el mundo, combinando acción, ritmo, comedia y mucho brillo.

¿EN QUÉ CINES DE MÉXICO SE PODRÁ VER LAS GUERRERAS K-POP?

Aunque Netflix confirmó las cadenas en Estados Unidos (AMC, Regal y Cinemark), aún no se ha precisado si en México llegará a Cinépolis, Cinemex o únicamente a cines selectos. Lo que sí se sabe es que este será un evento limitado, por lo que los fans deberán estar atentos a las preventas en los próximos días.

UN ÉXITO QUE TRASCIENDE LA PANTALLA

Las Guerreras K-pop no solo ha dominado la plataforma de streaming, sino también las listas de popularidad musical, con sus canciones virales que ya se escuchan en TikTok, Spotify y YouTube.

Su mezcla de humor, poder femenino, estética vibrante y mensajes de amistad ha convertido a esta producción animada en un referente del entretenimiento moderno.

Así que, si eres de los que no dejan de cantar sus temas o repetir sus escenas favoritas, prepárate para vivir la experiencia completa en el cine: luces, música, energía y toda la actitud K-pop, ahora en pantalla grande.