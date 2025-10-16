  • 24° C
Farándula

´Las Guerreras K-pop´ llegan a los cines de México: Conoce las fechas y todo lo que debes saber de la película de Netflix

La plataforma de streaming confirmó que la exitosa cinta animada se presentará en un formato muy especial que promete toda una fiesta musical

Oct. 16, 2025
´Las Guerreras K-pop´ llegan a los cines de México: Conoce las fechas y todo lo que debes saber de la película de Netflix

El fenómeno global de Las Guerreras K-pop continúa rompiendo récords y tras haberse coronado como la película más vista en la historia de Netflix, la plataforma ha confirmado una noticia que tiene a los fans brincando de emoción.

La plataforma de streaming confirmó que la exitosa cinta animada llegará a los cines de México en un formato muy especial que promete convertir cada función en una auténtica fiesta musical para todos los fanáticos.

Según anunció Netflix a través de su sitio oficial, Las Guerreras K-pop tendrá una versión "sing-along" (para cantar junto con los personajes) que se estrenará en varios países, incluyendo Reino Unido, Irlanda, Corea, España, Alemania, Países Bajos, Brasil, México, Argentina, Chile, Australia y Nueva Zelanda.

FECHAS DE ESTRENO EN MÉXICO DE LAS GUERRERAS K-POP

Apunta bien las fechas, porque del 31 de octubre al 2 de noviembre, las salas de cine mexicanas proyectarán este evento especial para celebrar Halloween con estilo K-popero.

Y vaya que encaja con la temporada: en esta aventura, las heroínas deberán enfrentarse nada menos que a una boyband demoníaca decidida a conquistar el mundo, combinando acción, ritmo, comedia y mucho brillo.

¿EN QUÉ CINES DE MÉXICO SE PODRÁ VER LAS GUERRERAS K-POP?

Aunque Netflix confirmó las cadenas en Estados Unidos (AMC, Regal y Cinemark), aún no se ha precisado si en México llegará a Cinépolis, Cinemex o únicamente a cines selectos. Lo que sí se sabe es que este será un evento limitado, por lo que los fans deberán estar atentos a las preventas en los próximos días.

UN ÉXITO QUE TRASCIENDE LA PANTALLA

Las Guerreras K-pop no solo ha dominado la plataforma de streaming, sino también las listas de popularidad musical, con sus canciones virales que ya se escuchan en TikTok, Spotify y YouTube.

Su mezcla de humor, poder femenino, estética vibrante y mensajes de amistad ha convertido a esta producción animada en un referente del entretenimiento moderno.

Así que, si eres de los que no dejan de cantar sus temas o repetir sus escenas favoritas, prepárate para vivir la experiencia completa en el cine: luces, música, energía y toda la actitud K-pop, ahora en pantalla grande.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


