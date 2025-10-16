Adiós, Chilindrina; María Antonieta de Las Nieves se despide de su icónico personaje del Chavo del 8

Después de más de 50 años dando vida a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana, María Antonieta de las Nieves anunció que se despide definitivamente de La Chilindrina.

¿POR QUÉ DECIDIÓ DECIRLE ADIÓS A LA CHILINDRINA?

En una emotiva entrevista con Matilde Obregón en YouTube, la actriz de 75 años explicó los motivos que la llevaron a cerrar este ciclo y cómo su salud y su vida personal la guiaron hacia esta decisión.

"Todavía me acuerdo de mis presentaciones, que llegaba cansada, pero salía La Chilindrina cantando, bailando, una transformación total", recordó con nostalgia. Sin embargo, cuando le preguntaron si el personaje continuaría, fue contundente:

"Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no... Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida".

María Antonieta confesó que por primera vez está experimentando la tranquilidad de no tener compromisos laborales constantes.

"Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy con mis perras viendo la tele y estoy feliz", dijo con una sonrisa serena.

La muerte de su esposo, Gabriel Fernández, también influyó profundamente en su decisión: "Desde que él se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas".

¿YA NO HABRÁ MÁS CHILINDRINA?

Aunque no descarta volver a interpretar brevemente al personaje en alguna ocasión especial, su despedida marca el final de una era. "No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor La Chilindrina en una entrevista la voy a sacar, pero de estar trabajando tanto, ya no", aclaró.

PROBLEMAS DE SALUD DE MARÍA ANTONIETA DE LAS NIEVES

La actriz también habló sobre la crisis de salud que enfrentó en Perú, donde fue hospitalizada de emergencia tras sufrir complicaciones por exceso de medicamentos.

"Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué... eso fue lo que me perjudicó la salud", contó. Su hija, Verónica, relató que aquel fue un momento muy duro: "Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto... estaba ida y no reconocía".

Tras una recuperación larga y difícil, María Antonieta asegura sentirse renovada. "Ahorita me veo y digo: soy otra. Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa". Con esta decisión, la intérprete cierra un capítulo histórico en la comedia mexicana y se queda con el cariño eterno del público que creció riendo con La Chilindrina.