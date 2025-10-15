Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, es denunciado por acoso sexual

A través de una video publicado en Instagram por Jésica Bustos, informó que denunció legalmente a Ricardo Pérez, novio de la cantante y actriz Susana Zabaleta, por presunto acoso sexual.

De acuerdo con la información, el proceso también comprende a José Luis Slobotzky, conocido solamente como Slobotzky, e Iván Mendoza, compañeros de Ricardo, que participan en el podcast La Cotorrisa, también están incluidos en la causa penal.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la influencer y creadora de contenido Jésica Burgos, esposa de Xuxo Dom, quien en un video en Instagram contó de qué trata.

Explicó que todo ocurrió durante el episodio 308 del podcast, titulado Confundió mi declaración con un asalto, los tres denunciados hicieron comentarios ofensivos hacia su persona, que hacían referencia a su físico, los cuales calificó como abuso y acoso sexual.

Jésica Burgos refirió que tales comentarios le habían causado daño emocional, además de que afectaron tanto su integridad y autoestima, como su vida familiar.

En caso de que los acusados sean hallados culpables, podrían pasar en prisión hasta 25 años.