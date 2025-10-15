  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, es denunciado por acoso sexual

El integrante de "La Cotorriza", junto con dos de sus compañeros, enfrenta un proceso legal; en caso de culpabilidad podría ir a prisión 25 años

Oct. 15, 2025
Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, es denunciado por acoso sexual

A través de una video publicado en Instagram por Jésica Bustos, informó que denunció legalmente a Ricardo Pérez, novio de la cantante y actriz Susana Zabaleta, por presunto acoso sexual.

De acuerdo con la información, el proceso también comprende a José Luis Slobotzky, conocido solamente como Slobotzky, e Iván Mendoza, compañeros de Ricardo, que participan en el podcast La Cotorrisa, también están incluidos en la causa penal.

imagen-cuerpo

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por la influencer y creadora de contenido Jésica Burgos, esposa de Xuxo Dom, quien en un video en Instagram contó de qué trata.

Explicó que todo ocurrió durante el episodio 308 del podcast, titulado Confundió mi declaración con un asalto, los tres denunciados hicieron comentarios ofensivos hacia su persona, que hacían referencia a su físico, los cuales calificó como abuso y acoso sexual.

imagen-cuerpo

Jésica Burgos refirió que tales comentarios le habían causado daño emocional, además de que afectaron tanto su integridad y autoestima, como su vida familiar.

En caso de que los acusados sean hallados culpables, podrían pasar en prisión hasta 25 años.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Esta es la razón por la cual Sergio Mayer Mori no ha actuado legalmente contra Natalia Subtil
Farándula

Esta es la razón por la cual Sergio Mayer Mori no ha actuado legalmente contra Natalia Subtil

Octubre 15, 2025

El participante de La Granja VIP, desde su entrada ha dado mucho de qué hablar, y ahora aclaró detalles de lo que vivió con la madre de su hija

Ariana Grande y Cynthia Erivo con las perdidas, perdidas, perdidas
Farándula

Ariana Grande y Cynthia Erivo con las perdidas, perdidas, perdidas

Octubre 15, 2025

Las actrices protagonistas de la película ´´Wicked: Por siempre´´, invitan a Wendy Guevara y Paola Suárez a participar en su próxima fiesta en México

Victoria´s Secret Fashion Show 2025: horarios, artistas y modelos confirmadas del regreso más glamuroso del año
Farándula

Victoria´s Secret Fashion Show 2025: horarios, artistas y modelos confirmadas del regreso más glamuroso del año

Octubre 15, 2025

El icónico desfile de Victoria´s Secret regresa este 15 de octubre con una pasarela llena de brillo, música en vivo y un elenco internacional