Victoria´s Secret Fashion Show 2025: horarios, artistas y modelos confirmadas del regreso más glamuroso del año

Después de su regreso triunfal en 2024, el Victoria´s Secret Fashion Show vuelve a iluminar los reflectores con una nueva edición que promete deslumbrar al público con las últimas tendencias, presentaciones musicales de primer nivel y una celebración de la diversidad en la moda.

El Victoria´s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre en Nueva York, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año.

Desde su primera edición en 1995, la pasarela se convirtió en un referente global de estilo y espectáculo, y tras su cancelación en 2019, su regreso ha sido motivo de gran expectación entre los seguidores de la marca y del mundo de la moda.

HORARIO Y DÓNDE EL VICTORIA´S SECRET FASHION SHOW 2025

El evento contará con diferentes momentos clave que podrán disfrutarse desde México:

Hora oficial de inicio: 17:00 horas (CST)

Inicio de transmisión en plataformas: 16:30 horas

Alfombra rosa exclusiva para México: desde las 14:30 horas

Los fanáticos podrán disfrutar del show completamente gratis a través de las plataformas oficiales de Victoria´s Secret:

YouTube

TikTok (@victoriassecret)

Instagram (@victoriassecret)

Prime Video, que ofrecerá una experiencia completa con contenido detrás de cámaras y entrevistas exclusivas.

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN INVITADOS?

El line-up musical de esta edición reúne a artistas de distintos géneros y nacionalidades, reflejando la visión global de la marca:

Karol G, la estrella colombiana.

Twice, el grupo femenino de K-pop.

Madison Beer, la joven promesa del pop.

Missy Elliott, ícono del hip-hop.

MODELOS QUE ESTARÁN EN LA PASARELA

La pasarela de este año reunirá a icónicas "ángeles" de la marca junto con nuevas figuras que representan la diversidad actual de la industria. Entre las confirmadas se encuentran:

Adriana Lima

Candice Swanepoel

Alessandra Ambrosio

Gigi Hadid, Barbara Palvin

Lily Aldridge

Grace Elizabeth

Joan Smalls

Ashley Graham

Imaan Hammam

Alex Consani

Yumi Un

Precious Lee

Barbara Ferreira

Anok Yai

El Victoria´s Secret Fashion Show 2025 promete ser una fusión perfecta entre moda, música, inclusión y glamour. Con una producción renovada, la firma busca reivindicar su lugar en la cultura pop, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno mundial.

Después de casi dos décadas de historia y una pausa de cuatro años, el desfile vuelve más fuerte que nunca, demostrando que el brillo y la sensualidad de la pasarela todavía tienen mucho por contar.