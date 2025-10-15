  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Victoria´s Secret Fashion Show 2025: horarios, artistas y modelos confirmadas del regreso más glamuroso del año

El icónico desfile de Victoria´s Secret regresa este 15 de octubre con una pasarela llena de brillo, música en vivo y un elenco internacional

Oct. 15, 2025
Victoria´s Secret Fashion Show 2025: horarios, artistas y modelos confirmadas del regreso más glamuroso del año

Después de su regreso triunfal en 2024, el Victoria´s Secret Fashion Show vuelve a iluminar los reflectores con una nueva edición que promete deslumbrar al público con las últimas tendencias, presentaciones musicales de primer nivel y una celebración de la diversidad en la moda.

El Victoria´s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre en Nueva York, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año.

Desde su primera edición en 1995, la pasarela se convirtió en un referente global de estilo y espectáculo, y tras su cancelación en 2019, su regreso ha sido motivo de gran expectación entre los seguidores de la marca y del mundo de la moda.

HORARIO Y DÓNDE EL VICTORIA´S SECRET FASHION SHOW 2025

El evento contará con diferentes momentos clave que podrán disfrutarse desde México:

  • Hora oficial de inicio: 17:00 horas (CST)
  • Inicio de transmisión en plataformas: 16:30 horas
  • Alfombra rosa exclusiva para México: desde las 14:30 horas

Los fanáticos podrán disfrutar del show completamente gratis a través de las plataformas oficiales de Victoria´s Secret:

  • YouTube
  • TikTok (@victoriassecret)
  • Instagram (@victoriassecret)
  • Prime Video, que ofrecerá una experiencia completa con contenido detrás de cámaras y entrevistas exclusivas.

¿QUÉ ARTISTAS ESTARÁN INVITADOS?

El line-up musical de esta edición reúne a artistas de distintos géneros y nacionalidades, reflejando la visión global de la marca:

  • Karol G, la estrella colombiana.
  • Twice, el grupo femenino de K-pop.
  • Madison Beer, la joven promesa del pop.
  • Missy Elliott, ícono del hip-hop.

MODELOS QUE ESTARÁN EN LA PASARELA

La pasarela de este año reunirá a icónicas "ángeles" de la marca junto con nuevas figuras que representan la diversidad actual de la industria. Entre las confirmadas se encuentran:

  • Adriana Lima
  • Candice Swanepoel
  • Alessandra Ambrosio
  • Gigi Hadid, Barbara Palvin
  • Lily Aldridge
  • Grace Elizabeth
  • Joan Smalls
  • Ashley Graham
  • Imaan Hammam
  • Alex Consani
  • Yumi Un
  • Precious Lee
  • Barbara Ferreira
  • Anok Yai
imagen-cuerpo

El Victoria´s Secret Fashion Show 2025 promete ser una fusión perfecta entre moda, música, inclusión y glamour. Con una producción renovada, la firma busca reivindicar su lugar en la cultura pop, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno mundial.

Después de casi dos décadas de historia y una pausa de cuatro años, el desfile vuelve más fuerte que nunca, demostrando que el brillo y la sensualidad de la pasarela todavía tienen mucho por contar.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Expofest Cajeme 2025: Kakalo cerrará el evento y habrá fiesta retro
Farándula

Expofest Cajeme 2025: Kakalo cerrará el evento y habrá fiesta retro

Octubre 15, 2025

Kakalo será el artista principal en la clausura de la Expofest Cajeme 2025, un evento lleno de música y diversión.

Justin Bieber sorprende en evento en Los Ángeles tocando música de banda sinaloense |VIDEO
Farándula

Justin Bieber sorprende en evento en Los Ángeles tocando música de banda sinaloense |VIDEO

Octubre 15, 2025

El artista recibió una camiseta de México por parte del grupo de regional urbano Fuerza Regida, la cual recibió con gusto

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, tras 18 años con nueva música y gira
Farándula

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, tras 18 años con nueva música y gira

Octubre 15, 2025

La banda confirmó después de 18 años el regresó de Amaia Montero, marcando el inicio de una nueva etapa 