Justin Bieber sorprende en evento en Los Ángeles tocando música de banda sinaloense |VIDEO

El cantante canadiense Justin Bieber volvió a captar la atención del público, esta vez durante un evento deportivo en Los Ángeles, donde fue visto participando activamente en una presentación de música de banda, tocando la tarola con la banda Joya Sinaloense, generando reacciones inmediatas en redes sociales.

Durante el encuentro, la estrella del pop fue captada mientras disfrutaba del ambiente musical ofrecido por una agrupación regional en vivo. En uno de los momentos más destacados de la noche, Bieber se acercó al músico que tocaba la tambora, tomó las baquetas y se unió a la interpretación, provocando la ovación de los presentes.

Los videos del momento rápidamente se viralizaron en plataformas como TikTok, donde también se observa al vocalista del grupo extenderle el micrófono al cantante, quien respondió con una breve intervención rítmica, generando comentarios que iban desde elogios por su sencillez, hasta sugerencias de canciones de banda que, según los usuarios, "le cambiarían la vida".

RECIBE CAMISETA DE MÉXICO POR PARTE DE FUERZA REGIDA

La velada también incluyó un gesto significativo por parte del grupo Fuerza Regida, una de las bandas más reconocidas del regional urbano. Los integrantes sorprendieron a Bieber con una camiseta personalizada con los colores de México, la cual recibió con una sonrisa, consolidando su ya conocida simpatía hacia la cultura mexicana.

Este tipo de acercamientos no son nuevos. Apenas semanas atrás, Bieber fue visto bailando al ritmo de mariachi en otro evento público. Sin embargo, su participación activa con instrumentos y el respeto mostrado hacia los músicos marcan un paso más en su conexión con la música regional mexicana.

UNA IMAGEN POSITIVA TRAS PREOCUPACIONES POR SU SALUD

El evento se produce poco después de que su madre, Pattie Mallette, solicitara oraciones por su hijo a través de redes sociales, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores. No obstante, las imágenes recientes muestran a un Justin relajado, sonriente y rodeado de amigos, lo que ha sido interpretado como una señal positiva sobre su estado actual.

CERCANÍA DE BIEBER CON LA COMUNIDAD LATINA

Para muchos fanáticos, especialmente en el público hispano, este tipo de apariciones refuerzan una imagen de Bieber más cercana, participativa y respetuosa hacia la cultura mexicana. Ya no se trata solo de colaboraciones comerciales, sino de momentos espontáneos que demuestran una afinidad genuina por las expresiones musicales del país.