Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh, tras 18 años con nueva música y gira

Después de casi dos décadas de caminos separados, Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh vuelven a unir sus voces y talentos. La noticia fue confirmada este miércoles 15 de octubre de 2025, a través de un emotivo video publicado en las redes sociales de la banda, donde se muestra a Amaia ensayando junto a sus antiguos compañeros en San Sebastián, España.

El reencuentro marca el inicio de una nueva etapa para el icónico grupo pop, que promete nueva música, una gira internacional y muchas emociones encontradas.

AMAIA MONTERO REGRESA A LA OREJA DE VAN GOGH

A través de redes sociales, publicaron un video acompañado por un mensaje cargado de nostalgia, en el cual muestra a Álvaro Fuentes, Xabier San Martín, Haritz Garde y Amaia Montero retomando los ensayos después de 18 años.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", escribieron los integrantes, quienes aseguraron que llevan un año trabajando en nuevas canciones y reviviendo los recuerdos de su historia compartida.

Con esta publicación, la banda confirmó los rumores que circulaban desde la salida de Leire Martínez en 2024. En aquel momento, se especuló que su partida estaba relacionada con el inminente regreso de Montero, algo que ahora se confirma. "Pronto os iremos contando más detalles, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí", señalaron en el comunicado.

Sin embargo, no todos los integrantes estarán presentes en el escenario. El guitarrista Pablo Benegas decidió tomarse un descanso para atender su vida personal y explorar nuevos proyectos, aunque continuará vinculado al grupo de alguna manera. "Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos", explicaron sus compañeros.

REACCIONES DIVIDIDAS ENTRE LOS FANS POR SU REGRESO

El regreso de Amaia Montero no ha sido recibido con total entusiasmo por parte del público. En los comentarios del anuncio, algunos seguidores expresaron su emoción, mientras que otros señalaron sentirse decepcionados por la forma en que se manejó la salida de Leire Martínez, quien reveló no haberse sentido plenamente escuchada en el proceso creativo del grupo.

Pese a la controversia, el reencuentro marca un logro en la historia de La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más influyentes del pop en español. Con nueva música en camino y una gira en preparación, los fans de la era original de Amaia Montero esperan revivir las emociones que definieron a toda una generación.