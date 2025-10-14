El final se acerca ya... MTV apagará su señal tras 44 años de transmisiones

Con un video de la banda The Buggles, Video Killed The Radio Star, el 1 de agosto de 1981 inició transmisiones uno de los canales de televisión de paga más conocidos, a grado tal, que se convirtió en semillero e impulsor de grandes carreras musicales.

A través de él, la música salía en la pantalla y entraba por ojos y oídos, creando un cambio de 180 grados en cuanto a cómo percibíamos la música.

Creó, entre otros, formatos en los cuales la música se proyectó de un modo distinto, más íntimo: el MTV Unplugged, en el que se presentaron artistas tanto de habla hispana, como anglosajones.

Sí, MTV, es legendario canal en el que varias carreras artísticas fueron catapultadas, como Michael Jackson, Madonna, Nirvana, Pearl Jam, y hasta se crearon premios y categorías con su nombre.

Sin embargo, con el paso de los años, este se fue adaptando a la demanda, y después de los videos, llegaron los realities y las plataformas de internet, que pegaron fuerte a los cimientos del canal, por lo que, pese a su éxito e historia, hoy se dio a conocer que luego de 44 años al aire, su señal se apagará.

¿CUÁNDO SE APAGARÁ PARA SIEMPRE MTV?

Así las cosas, amantes de la música, las señales de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, dicen adiós y lo harán el 31 de diciembre de 2025, debido a la fusión de Paramount y Skydance Media.

Así, luego de haber disfrutado de programas como MTV Unplugged, series de telerrealidad como Catfish, Acapulco Shore, y de series como Daria y Beavis and Buthead, y de haber conquistado el mundo, MTV apaga su señal, provocando una marcada nostalgia en quienes iniciaron su andar con él.

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues el canal principal de MTV continuará, pero transicionará a los reality show y el entretenimiento, con lo que dejará su concepto original de música 24/7.

Finalmente, se indicó que los canales en Reino Unido e Irlanda, y después a los de Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil, serán los primeros en apagarse.