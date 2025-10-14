¿Quién es Sergio Mayer Mori, participante de "La Granja VIP" que se ha convertido en tendencia en redes sociales?

Desde su estreno, "La Granja VIP" ha logrado captar la atención del público mexicano, y uno de los nombres que más ha destacado es el de Sergio Mayer Mori, quien rápidamente se posicionó como uno de los concursantes más comentados en redes sociales.

Su participación ha generado una ola de apoyo y admiración, no solo por su atractivo físico, sino también por su historia personal y familiar.

SERGIO MAYER MORI SE CONVIERTE EN UNO DE LOS FAVORITOS

Durante el episodio inaugural, transmitido el domingo 12 de octubre, Mayer Mori protagonizó una de las entradas más emotivas y mediáticas del reality. El joven actor y músico apareció acompañado por su padre, Sergio Mayer Bretón, y su hija Mila, de ocho años, en un momento que conmovió tanto al público como al propio Mayer, quien no pudo contener las lágrimas al despedirse de su familia.

Su presencia no pasó desapercibida. En cuestión de horas, el hijo de Bárbara Mori se convirtió en tendencia en redes sociales y fue elegido por la audiencia como uno de los "granjeos favoritos", junto a Lolita Cortés y Alberto del Río. Muchos televidentes incluso compararon su personalidad con la de Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México 2025, destacando su carisma y autenticidad.

En uno de los momentos más comentados del estreno, Sergio reflexionó ante las cámaras sobre su crecimiento personal y la manera en que ha aprendido a valorar la humildad y la gratitud. "Me ha faltado mucha humildad en mi vida, la verdad. Me he quejado mucho, por cualquier cosa, esa era mi vida", confesó, ganándose el reconocimiento de muchos seguidores por su sinceridad.

¿QUIÉN ES SERGIO MAYER MORI?

Nacido en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1998, Sergio Mayer Mori tiene 27 años y es fruto de la relación entre dos reconocidas figuras del espectáculo: la actriz uruguayo-mexicana Bárbara Mori y el actor y político Sergio Mayer Bretón. Desde muy joven, creció rodeado de cámaras y reflectores, lo que marcó su camino en el mundo artístico.

Su debut en la actuación fue a los 13 años en la película "Viento en Contra", junto a su madre, y más tarde participó en producciones como "Un padre no tan padre", la serie "Rebelde" (2022) y el programa "Como dice el dicho". Además, ha desarrollado una carrera como modelo y cantante, colaborando con marcas internacionales como Calvin Klein y sumando más de 843 mil seguidores en Instagram.

Mayer Mori es padre de Mila Mayer Subtil, nacida en 2016, fruto de su relación con la modelo brasileña Natália Subtil. Aunque su paternidad ha sido objeto de controversias mediáticas, el joven ha defendido su compromiso con su hija, afirmando que siempre ha trabajado para contribuir a su bienestar.

Con su carisma natural, su historia familiar y su reciente aparición en La Granja VIP, Sergio Mayer Mori parece encaminado a convertirse en una de las figuras más populares del reality y, posiblemente, en uno de los favoritos para llegar a la final del programa que concluirá el 21 de diciembre de 2025.