  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 13 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Acusan a "La Gaby Mendoza" de cobrar y no presentarse en show en Escobedo

El comediante de Monterrey, enfrenta críticas tras no cumplir con un show contratado para un baby shower, ¿cuánto cobró?

Oct. 13, 2025
Está programado que traiga su show a la ExpoFest Cajeme 2025.
Está programado que traiga su show a la ExpoFest Cajeme 2025.

Una mujer de Monterrey, identificada como Kaira Lizbeth, vivió una amarga experiencia cuando contrató al comediante "La Gaby Mendoza" para animar su baby shower, pero el famoso humorista no se presentó al evento tras recibir un pago anticipado de 12 mil 500 pesos.

La historia fue compartida en redes sociales por la afectada, quien explicó que estaba emocionada por conocer al comediante debido a su fanatismo. El evento, que se realizó el pasado 12 de octubre en una quinta de la colonia Emiliano Zapata en Escobedo, había sido programado con mucha ilusión, pero la presencia de "La Gaby Mendoza" nunca llegó.

NO HUBO RESPUESTA

Kaira Lizbeth realizó el anticipo el 28 de agosto y recibió un contrato que especificaba un saldo restante de 12 mil 500 pesos que debía pagarse el mismo día del evento.

A pesar de los intentos por contactar al comediante, primero por WhatsApp y luego a través de una publicación en Facebook, no obtuvo respuesta hasta que otros usuarios de la red comenzaron a comentar en la publicación.

imagen-cuerpo

¿SI LLEGARÁ A LA EXPOFEST CAJEME 2025?

Este incidente ha generado un revuelo en las redes sociales, ya que "La Gaby Mendoza" es conocida por sus presentaciones en Monterrey y otros estados, y recientemente ha sido anunciada como una de las estrellas de la ExpoFest Cajeme 2025, donde se presentará el próximo 9 de noviembre.

El caso ha dejado a muchos de sus seguidores preguntándose sobre el compromiso y profesionalismo del comediante, quien aún no ha dado una explicación oficial sobre lo ocurrido.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Vive Latino 2026: Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezarán el cartel del festival
Farándula

Vive Latino 2026: Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezarán el cartel del festival

Octubre 13, 2025

La primera fase de preventa de boletos inicia esta semana y se espera que en los próximos días se anuncien los artistas por fecha

Taylor Swift anuncia The End of an Era, el documental de The Eras Tour
Farándula

Taylor Swift anuncia The End of an Era, el documental de The Eras Tour

Octubre 13, 2025

El fenómeno de The Eras Tour llega a su fin con un documental de seis episodios y esto es lo que necesitas saber antes del estreno

La Granja Vip: Eleazar Gómez nuevamente cancelado en redes sociales
Farándula

La Granja Vip: Eleazar Gómez nuevamente cancelado en redes sociales

Octubre 13, 2025

El actor y cantante, revelado como uno de los participantes, desató ola de críticas en redes sociales, con llamados masivos a su "cancelación''