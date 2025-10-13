Acusan a "La Gaby Mendoza" de cobrar y no presentarse en show en Escobedo

Una mujer de Monterrey, identificada como Kaira Lizbeth, vivió una amarga experiencia cuando contrató al comediante "La Gaby Mendoza" para animar su baby shower, pero el famoso humorista no se presentó al evento tras recibir un pago anticipado de 12 mil 500 pesos.

La historia fue compartida en redes sociales por la afectada, quien explicó que estaba emocionada por conocer al comediante debido a su fanatismo. El evento, que se realizó el pasado 12 de octubre en una quinta de la colonia Emiliano Zapata en Escobedo, había sido programado con mucha ilusión, pero la presencia de "La Gaby Mendoza" nunca llegó.

NO HUBO RESPUESTA

Kaira Lizbeth realizó el anticipo el 28 de agosto y recibió un contrato que especificaba un saldo restante de 12 mil 500 pesos que debía pagarse el mismo día del evento.

A pesar de los intentos por contactar al comediante, primero por WhatsApp y luego a través de una publicación en Facebook, no obtuvo respuesta hasta que otros usuarios de la red comenzaron a comentar en la publicación.

¿SI LLEGARÁ A LA EXPOFEST CAJEME 2025?

Este incidente ha generado un revuelo en las redes sociales, ya que "La Gaby Mendoza" es conocida por sus presentaciones en Monterrey y otros estados, y recientemente ha sido anunciada como una de las estrellas de la ExpoFest Cajeme 2025, donde se presentará el próximo 9 de noviembre.

El caso ha dejado a muchos de sus seguidores preguntándose sobre el compromiso y profesionalismo del comediante, quien aún no ha dado una explicación oficial sobre lo ocurrido.