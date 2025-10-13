La Granja Vip: Eleazar Gómez nuevamente cancelado en redes sociales

El estreno de La Granja VIP 2025, el nuevo reality show de TV Azteca que promete un encierro 24/7 en un entorno rural con 16 celebridades compitiendo por sobrevivir sin lujos, ha generado gran expectativa en su estreno.

El programa conducido por Ádal Ramones busca rivalizar con formatos como La Casa de los Famosos. Sin embargo, la inclusión de figuras polémicas como Alfredo Adame o Alberto del Río no ha sido el único foco de debate.

¿QUÉ FUE LO QUE HIZO ELEAZAR GÓMEZ?

El nombre de Eleazar Gómez quedó marcado en la memoria colectiva del espectáculo mexicano en noviembre de 2020, cuando fue arrestado por agredir físicamente a su entonces novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

El incidente, ocurrido en un hotel de la Ciudad de México, incluyó golpes, estrangulamiento y amenazas, según el testimonio de la víctima y las pruebas presentadas ante las autoridades.

Valenzuela, quien también es actriz, denunció el caso públicamente, lo que generó un movimiento de apoyo en redes bajo el hashtag #NiUnaMenos, destacando la problemática de la violencia de género en el medio artístico. Gómez, de 39 años y con una carrera que inició a los 4 en la película Mi Querido Viejo (1990), se declaró culpable tras meses de proceso judicial.

CINCO MESES DE PRISIÓN

Permaneció en prisión preventiva por cinco meses en el Reclusorio Oriente, hasta marzo de 2021, cuando obtuvo libertad condicional por tres años. Como parte del acuerdo, ofreció disculpas públicas, prometiendo terapia y cambio personal.

Sin embargo, para muchos, estas palabras llegaron tarde: el caso no solo destruyó su relación con Valenzuela, sino que lo alejó de las telenovelas juveniles como Rebelde o Atrévete a soñar, donde era ídolo de multitudes.

Tras su salida de prisión, Gómez ha intentado retomar su carrera con proyectos discretos, como espectáculos musicales y su debut como stripper en la obra ''Bandidos Experience'' en febrero de 2025.

La confirmación de Gómez como "granjero" en La Granja VIP fue recibida con aplausos en el estudio, pero con furia en línea.