Vive Latino 2026: Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins y Moby encabezarán el cartel del festival

El Vive Latino 2026 está más cerca que nunca y, como cada año, promete ofrecer una experiencia única para los amantes de la música.

Este lunes se reveló el cartel oficial del festival, que se celebrará el 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Entre los artistas más destacados se encuentran Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkins, Moby y el rapero argentino Trueno, quienes encabezarán un lineup diverso y de altísima calidad.

MÁS DE 58 ARTISTAS

Además de los mencionados, el festival contará con la presencia de más de 58 artistas de géneros como rock, pop, rap, música latina y electrónica. Entre ellos, se encuentran figuras como Cypress Hill, Fobia, Los Fabulosos Cadillacs, Moenia, Illya Kuryaki and the Valderramas, Juanes, Los Amigos Invisibles, Maldita Vecindad, The Mars Volta, White Lies, Santa Sabina y muchos más.

Cada edición del Vive Latino se convierte en una celebración de la música en su máxima expresión, y esta no será la excepción.

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo vibrante con artistas de renombre internacional que regresan al festival, como John Fogerty, leyenda del rock, o The Smashing Pumpkins, que vuelven después de tres años de ausencia en la CDMX.

Lenny Kravitz, por su parte, será uno de los grandes atractivos, no solo por su música, sino por su inconfundible estilo y presencia en el escenario, que han conquistado a generaciones de fans en todo el mundo.

La música nos juntó y el #VL26 sigue uniéndonos.

¡El Vive Latino está de regreso y este lineup trae historia, presente y promesa! ?



Presentado por Amazon #PreventaBanamex 17 de octubre, 14:00 hrs

— Vive Latino (@vivelatino) October 14, 2025

POR INICIA PRIMERA FASE DE PREVENTA

La preventa para boletos de la Primera Fase será el 17 de octubre a las 2:00 p.m., por lo que los fanáticos deberán estar atentos para asegurar su entrada a uno de los festivales más esperados del año.

Aunque aún no se ha confirmado el reparto de artistas por día, se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la programación.