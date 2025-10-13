Taylor Swift anuncia The End of an Era, el documental de The Eras Tour

The Eras Tour de Taylor Swift fue un fenómeno, una gira que se extendió más de un año a través de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia, convirtiéndose en el primer tour en toda la historia en recaudar dos mil millones de dólares. Era un repaso a través de las eras musicales de la cantante, pero sí misma, The Eras Tour se convirtió en un capítulo más de su impresionante carrera.

Casi un año después de finalizar, Swift ha anunciado que es tiempo de ponerle punto final a este episodio. Y claro que la mejor manera de hacerlo fue con un documental titulado The End of an Era.

La noticia se dio a conocer a través del programa Good Morning America y posteriormente fue publicado en las redes sociales de Taylor y Disney+, la plataforma en la que podrá verse el documental.

THE END OF AN ERA: FECHA DE ESTRENO

La serie documental de seis capítulos estrenará sus primeros dos episodios el 12 de diciembre de 2025 (sí, un día antes del cumpleaños de Taylor Swift). Además, en esta misma fecha se estrenará el último concierto de The Eras Tour, con todo el set de The Tortured Poets Department.

Disney+ es la plataforma de streaming que albergará este documental. La cantante ya había estrenado la proyección de The Eras Tour previamente en este servicio.

Aún no se sabe si habrá algún tipo de proyección especial en cines, pero no sería extraño considerando que el concierto se estrenó durante tiempo limitado en salas en 2023.

SINOPSIS

Este nuevo proyecto será un detrás de cámaras de la histórica gira de Taylor Swift, que inició en Glendale, Arizona, y concluyó en Vancouver, Canadá. Los fans de la cantante ya habían pronosticado una producción con este formato para un tour de semejante magnitud.

"Era el final de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento que nos llevó a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que le permitimos a los documentalistas capturar este tour y todas las historias tejidas a lo largo de ella a medida que terminaba", escribió Swift a través de Instagram.