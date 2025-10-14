¿Quién es Jaakko Ohtonen, el actor que será el nuevo Jesús en la secuela de "La Pasión de Cristo"?

El cineasta Mel Gibson regresa al género religioso con La resurrección de Cristo, la esperada secuela de La pasión de Cristo (2004), una de las películas más exitosas y polémicas del cine moderno.

UN NUEVO ENFOQUE SIN JIM CAVIEZEL

Tras varios años de desarrollo y rumores, la producción finalmente confirmó al actor que encarnará a Jesucristo en esta continuación: el finlandés Jaakko Ohtonen, reconocido por su trabajo en series históricas europeas como The Last Kingdom y Vikings: Valhalla.

La noticia marca un cambio significativo, ya que Ohtonen reemplazará a Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en la cinta original. Fuentes cercanas a la producción señalaron que el director quiere alejarse del tono crudo y físico que caracterizó la primera entrega, para enfocarse en "la trascendencia del perdón y la fe".

Con esta decisión, Gibson busca ofrecer una visión renovada del relato bíblico, más introspectiva y espiritual, centrada en los días posteriores a la crucifixión y los misterios de la resurrección.

¿QUIÉN ES JAAKKO OHTONEN?

Nacido el 25 de agosto de 1989 en Oulu, Finlandia, Jaakko Ohtonen es actor y maestro en artes dramáticas por la Universidad de Tampere.

Con una estatura imponente de 1.91 metros, cabello castaño y ojos verdes, Ohtonen ha destacado en la escena internacional por su versatilidad, dominio de idiomas entre ellos inglés, sueco y alemán, y su capacidad para combinar la intensidad emocional con la exigencia física que requieren los papeles históricos.

Su trayectoria incluye participaciones en producciones como All the Sins (Kaikki synnit), Hotel Swan Helsinki y Vikings: Valhalla. Además, posee formación en combate escénico, buceo avanzado y deportes, cualidades que le aportan una presencia sólida frente a cámara.

En el plano personal, mantiene una relación con la presentadora y locutora finlandesa Alma Hätönen. Está representado por las agencias Lisa Richards Nordic y Subtitle Talent, y su carrera se ha caracterizado por una constante expansión hacia mercados internacionales.

ESTRENO Y DETALLES DE LA SECUELA

La resurrección de Cristo será dividida en dos partes, con estrenos previstos para marzo y mayo de 2027, coincidiendo con la Semana Santa y la festividad de la Ascensión.

Según declaraciones del propio Mel Gibson, esta nueva entrega será "una reflexión profunda sobre la fe, el sacrificio y el poder de la redención", continuando el legado de una de las películas religiosas más influyentes de las últimas décadas.