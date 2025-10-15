Expofest Cajeme 2025: Kakalo cerrará el evento y habrá fiesta retro

Clausurará Kakalo la Expofest Cajeme

El artista se presentará en el Auditorio de las Estrellas, además se anunció una gran "Retro Party"

Susana Rodríguez

Durante una reunión informativa, los organizadores de la Expofest Cajeme 2025 dieron a conocer los detalles de la esperada celebración que se realizará en noviembre, destacando que el cantante Kakalo será el encargado de clausurar la gran fiesta.

La reunión contó con la participación de Claudia Santacruz, directora de DIF Cajeme; Blanca Galindo, del Patronato de la Expofest Cajeme; Benjamín Valenzuela, gerente operativo del evento; y Jorge Worley, del comité del pabellón gastronómico, quienes compartieron detalles sobre la logística y la programación de la Expofest, asegurando una experiencia completa para los asistentes.

El evento "México a Flor de Piel" se llevará a cabo el domingo 23 de noviembre a las 9:00 P.M. en el Auditorio de las Estrellas, con un show de apertura a cargo de Isaac Montijo.

Los boletos estarán disponibles en el Hotel Fiesta Inn´ Obregón, con precios que van desde 350 pesos en General, 550 pesos Preferente, 750 pesos VIP y dos mil 800 pesos en mesas de terraza.

¿QUIÉN ES KAJALO?

Kakalo, cuyo nombre real es Juan Carlos Corral Félix, es originario de Hermosillo, Sonora, y se ha consolidado en la escena del regional mexicano gracias a su estilo que combina tradición y modernidad.

Ha colaborado con artistas como Carin León, Christian Nodal y Natanael Cano, y recientemente lanzó su primer álbum como solista, Resonancias (2024), con temas destacados como "Mil Maneras de Morir".

Sus canciones están disponibles en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music, y es reconocido por mantener una activa presencia en redes sociales.

FIESTA RETRO: OLDIES TIME

Además de la clausura, se anunció la realización de la Retro Party Oldies Time, programada para el sábado 15 de noviembre a las 9:00 P.M., también en el Auditorio de las Estrellas.

El evento contará con la participación de Mr. Oldies Man Radio DJ, ofreciendo una experiencia al aire libre con los éxitos de los años 70, 80 y 90, en español e inglés, acompañados de producción de audio e iluminación de calidad, pantallas y una amplia pista de baile iluminada.

Los boletos tienen un costo de 350 pesos en General, 500 pesos en VIP y 1,600 pesos en terraza, y las puertas se abrirán una hora antes del inicio del show.

La Expofest Cajeme 2025 promete ser una combinación de música, entretenimiento y tradición, invitando a la comunidad a disfrutar de noches memorables llenas de ritmo, nostalgia y diversión, celebrando la vida a través de la música y la alegría compartida.