Ariana Grande y Cynthia Erivo con las perdidas, perdidas, perdidas….

Ariana Grande y Cynthia Erivo anunciaron que celebrarán un evento de Halloween en México por motivo del estreno de la película “Wicked: Por siempre” y aprovecharon para invitar a Wendy Guevara y Paola Suárez, integrantes de Las Perdidas, a unirse a la celebración.

A través de la cuenta oficial de Universal Pictures México, las protagonistas del esperado musical enviaron un mensaje en video donde hicieron referencia al icónico momento viral de las influencers:

“Escuchamos que podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz”, dijeron entre risas. “Realmente esperamos que esta vez no estén perdidas, perdidas, perdidas…”, bromearon.

En el clip, Ariana Grande y Cynthia Erivo invitaron al público mexicano a asistir a la fiesta de Halloween temática, animando a todos a disfrazarse como personajes del universo del Mago de Oz: Glinda, Elphaba, Hombre de hojalata, León cobarde, Espantapájaros.

Las actrices aprovecharon para agradecer a Wendy y Paola por su simpatía y el cariño del público mexicano.

¿QUIÉNES SON LAS PERDIDAS?

Wendy Guevara y Paola Suárez se hicieron virales en 2017 tras publicar una transmisión en vivo desde un cerro, en la que bromeaban diciendo que estaban perdidas después de quedarse sin señal:

“¿Conocen este lugar? Estamos perdidas, perdidas, perdidas, perdidas”, gritaban entre risas.

El video se convirtió en un fenómeno de internet y llevó a ambas a ganar el premio “Lords y Ladies del Año” en los MTV MIAW 2017. Desde entonces, Wendy y Paola se consolidaron como creadoras de contenido con miles de seguidores, generando transmisiones en vivo, memes y momentos virales.

Con esta invitación, Ariana Grande y Cynthia Erivo celebran el próximo estreno de “Wicked: Por siempre”, que llegará a cines el 22 de noviembre a las salas de cine en México, tras un año de espera de la primera parte.