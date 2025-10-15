  • 24° C
Farándula

Esta es la razón por la cual Sergio Mayer Mori no ha actuado legalmente contra Natalia Subtil

El participante de La Granja VIP, desde su entrada ha dado mucho de qué hablar, y ahora aclaró detalles de lo que vivió con la madre de su hija

Oct. 15, 2025
Recordemos que su vínculo generó mucha controversia, debido a que ella tenía 27 años y él 17 cuando se dio a conocer que la modelo estaba embarazada.
Fue durante una conversación que tuvo con Omahi, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y ´El Patrón´ que el artista decidió abrir su corazón, y compartió cómo afrontó este momento de su vida, pues en su momento surgieron diversos comentarios de los fans.

Mayer Mori aseguró que, en ese entonces, muchos tomaron partido hacia Natália, a pesar de que él era menor de edad cuando se enteró de que se convertiría en padre.

ESTO FUE LO QUE MENCIONÓ SERGIO MAYER MORI

"Se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir ´este güey me embarazó, me sacó de la casa, este güey no sé qué´, cuando yo era menor de edad. Y, aun así, la prensa y todo el público cayó sobre mí porque tengo pit*", expresó el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori.

"Pero la prensa pudo ser objetiva y decir ´miren esta nota, que está embarazada, pero qué pedo con esto (la edad)´. Pero te digo, no había esa conciencia hace 10 años. Hoy sí, hoy lo he visto, hoy veo que dicen ´hey, qué pedo con las edades, ¿por qué nadie dice nada?´", agregó.

¿POR QUÉ SERGIO MAYER MORI NO HA QUERIDO ACTUAL LEGALMENTE?

Además, el artista compartió que ha decidido no actuar legalmente, para proteger a su hija, pues a final de cuentas se trata de su madre.

"Yo se lo agradezco, es más, se lo digo a la cámara: Gracias, Natália, porque te has rifado; Mila es una súper niña, es súper inteligente, súper viva y súper cabrona, súper bien educada, y eso se lo debo todo a Natália", expresó.

