Esta es la razón por la cual Sergio Mayer Mori no ha actuado legalmente contra Natalia Subtil

Recordemos que su vínculo generó mucha controversia, debido a que ella tenía 27 años y él 17 cuando se dio a conocer que la modelo estaba embarazada.

Fue durante una conversación que tuvo con Omahi, Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia y ´El Patrón´ que el artista decidió abrir su corazón, y compartió cómo afrontó este momento de su vida, pues en su momento surgieron diversos comentarios de los fans.

Mayer Mori aseguró que, en ese entonces, muchos tomaron partido hacia Natália, a pesar de que él era menor de edad cuando se enteró de que se convertiría en padre.

ESTO FUE LO QUE MENCIONÓ SERGIO MAYER MORI

"Se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir ´este güey me embarazó, me sacó de la casa, este güey no sé qué´, cuando yo era menor de edad. Y, aun así, la prensa y todo el público cayó sobre mí porque tengo pit*", expresó el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori.

"Pero la prensa pudo ser objetiva y decir ´miren esta nota, que está embarazada, pero qué pedo con esto (la edad)´. Pero te digo, no había esa conciencia hace 10 años. Hoy sí, hoy lo he visto, hoy veo que dicen ´hey, qué pedo con las edades, ¿por qué nadie dice nada?´", agregó.

¿POR QUÉ SERGIO MAYER MORI NO HA QUERIDO ACTUAL LEGALMENTE?

Además, el artista compartió que ha decidido no actuar legalmente, para proteger a su hija, pues a final de cuentas se trata de su madre.

"Yo se lo agradezco, es más, se lo digo a la cámara: Gracias, Natália, porque te has rifado; Mila es una súper niña, es súper inteligente, súper viva y súper cabrona, súper bien educada, y eso se lo debo todo a Natália", expresó.