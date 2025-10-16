A un año sin Liam Payne: el legado eterno del ídolo de One Direction y el juicio que busca justicia

Hace exactamente un año, la noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, estremeció a millones de seguidores y a la industria musical internacional. El joven artista británico, de apenas 31 años, fue hallado sin vida tras una caída desde el tercer piso del hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Desde entonces, su partida sigue dejando huellas profundas en quienes lo admiraron y amaron.

UN AÑO SIN LIAM PAYNE

Tras su muerte, Payne fue sepultado en un funeral íntimo en Buckinghamshire, Inglaterra, al que asistieron sus excompañeros de One Direction, su novia Kate Cassidy y su expareja Cheryl Cole, madre de su hijo Bear.

A un año de la tragedia, los homenajes se multiplican en redes sociales. Sus fans, las "directioners", han mantenido viva su memoria con playlists, vigilias y cartas. Su novia, Kate Cassidy, compartió un mensaje emotivo recordando al cantante como "una luz que seguía brillando incluso en la oscuridad".

EL JUICIO QUE BUSCA JUSTICIA A UN AÑO

En 2024, Payne viajó a Argentina para ver a su excompañero de banda, Niall Horan, quien se presentaba en el Estadio de Vélez. Durante su estancia, el cantante convivió con fans afuera de su hotel. Sin embargo, su estadía terminó en tragedia: el 16 de octubre, el músico cayó desde el tercer piso del hotel donde se hospedaba.

La autopsia determinó que la causa de la muerte fue politraumatismo y hemorragia interna producto de la caída. En tanto, los análisis toxicológicos revelaron la presencia de alcohol, cocaína y antidepresivos en su organismo.

Cinco personas fueron inicialmente imputadas por el caso, entre ellas el camarero Braian Nahuel Paiz, el empleado del hotel Ezequiel Pereyra, la gerente del establecimiento, Gilda Martín, y dos acompañantes de Payne. Sin embargo, a un año del suceso, solo Paiz y Pereyra serán llevados a juicio, acusados de venta y suministro de drogas.

De acuerdo con la investigación, Paiz conoció al cantante en un restaurante de Puerto Madero y posteriormente lo visitó en el hotel. Las cámaras registraron que permanecieron juntos durante cuatro horas. El acusado admitió haber entregado drogas, aunque aseguró que lo hizo de manera gratuita.

¿QUIÉN ERA LIAM PAYNE?

Liam nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Con tan solo 14 años participo en el reality The X Factor en 2008, aunque en esa primera vez no fue seleccionado, regreso dos años después, que fue cuando, junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, nació One Direction, una de las bandas más exitosas de la década.

Juntos, los cinco jóvenes revolucionaron el pop con discos como Up All Night, Take Me Home y Midnight Memories, que rompieron récords de ventas y dieron origen a un fenómeno mundial. Payne, que siempre se destacó por su voz y su sensibilidad, reconoció años después haber atravesado momentos difíciles ligados a la fama y las adicciones.

Ya en su carrera como solista, el cantante exploró nuevos estilos con temas como Strip That Down, Polaroid y For You, colaborando con artistas como Rita Ora, J Balvin y Ed Sheeran.

Hoy, sus canciones siguen sonando como himnos de una generación que creció junto a él. Y aunque el mundo perdió su voz, su historia continúa en cada canción de él y de One Direction como prueba de que Liam Payne sigue vivo en el corazón de millones.