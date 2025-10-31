Christian Nodal presentará dueto junto a Vicente Fernández

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al revelar un adelanto de lo que llamó su dueto "más soñado", una colaboración póstuma con la leyenda de la música ranchera, Vicente Fernández.

A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió un fragmento del tema "Estos celos", en el que se escucha su voz junto a la del inolvidable "Charro de Huentitán".

"Espero así suene mi viaje al cielo. Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón", expresó Nodal con evidente emoción.

El lanzamiento de esta colaboración coincidió con las vísperas del Día de Muertos, una fecha especialmente significativa para recordar a las grandes figuras que dejaron huella en la música mexicana.

UN HOMENAJE A UN GRANDE

Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, tras varios meses hospitalizado en Guadalajara. Dos años después, su familia lanzó un álbum póstumo con 20 canciones grabadas antes de su partida, entre ellas algunas de sus interpretaciones más queridas por el público.

Con esta nueva versión de "Estos celos", Christian Nodal rinde homenaje a uno de los máximos íconos del regional mexicano, consolidando su propio legado en la música y cumpliendo un sueño que, según sus palabras, "ya se hizo eterno".