¡Asegura la tuya! Cómo y dónde comprar la palomera de Back to the Future en México

"A donde vamos no necesitamos caminos". Los fans de la saga Volver al Futuro tendrán un motivo extra para emocionarse este octubre: la película volverá a las salas de cine en México para celebrar su 40 aniversario, y junto con el reestreno llegará una palomera coleccionable inspirada en el icónico DeLorean de Marty McFly.

CUÁNDO SERÁ EL REESTRENO DE VOLVER AL FUTURO EN MÉXICO

El clásico de 1985, dirigido por Robert Zemeckis, se proyectará nuevamente en cines a partir del próximo 23 de octubre de 2025. Cinépolis ya confirmó el relanzamiento y abrió la preventa de boletos a través de su aplicación y página web.

Hasta el momento, Cinemex no ha confirmado funciones en su cartelera, pero todo indica que también se sumará al festejo del 40 aniversario.

LA PALOMERA EXCLUSIVA DE VOLVER AL FUTURO

La gran sorpresa para los coleccionistas llegará de la mano de Cinemex. Diversas páginas de fans han filtrado imágenes de la palomera que se venderá en exclusiva en esta cadena. El diseño está inspirado en el DeLorean, con luces LED y detalles que evocan la legendaria máquina del tiempo.

Las palomitas se introducen en una bandeja ubicada bajo las puertas del auto, que como en la película se abren hacia arriba. Hasta ahora no se ha revelado el precio ni la fecha exacta de disponibilidad, aunque se sabe que las piezas serán limitadas. También existe la posibilidad de que estén reservadas únicamente para clientes Loop, el programa de lealtad de Cinemex.

CÓMO COMPRAR LA PALOMERA DEL DELOREAN

Si deseas conseguir la tuya, deberás acudir a la dulcería de tu Cinemex más cercano. En caso de ser exclusiva para clientes Loop, necesitarás mostrar tu credencial física o tu cuenta en la aplicación. Todavía no se ha confirmado si la palomera se venderá sola o como parte de un combo especial.

El reestreno de Volver al Futuro y la llegada de esta palomera coleccionable representan una oportunidad única para los amantes del cine y los coleccionistas. Con el 40 aniversario de la saga, octubre será un mes inolvidable para quienes sueñan con viajar en el tiempo junto a Marty McFly y el Doc Brown.