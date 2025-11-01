Las reglas en la Granja VIP cambian: Sergio Mayer Mori traiciona a dos compañeros y salen nominados

La tercera semana de La Granja VIP alcanzó su punto más tenso con el temido "viernes de Traición", una dinámica que alteró por completo la lista de nominados a eliminación y desató una ola de controversia entre los participantes y el público.

Originalmente, los nominados eran Lis Vega, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y Manola Díez, quienes habían sido seleccionados a través de "La Asamblea" y "El Duelo". Sin embargo, el giro llegó cuando el hijo del actor Sergio Mayer ganó el reto por la salvación, lo que no solo le permitió mantenerse una semana más dentro del reality, sino también obtener el poder de la "Traición".

SERGIO MAYER MORI TRAICIONA A DOS GRANJEROS

Durante la emisión, Mayer Mori sorprendió al salvar a Manola Díez, con quien había tenido diferencias previas. "Sé que puede verse incongruente porque fui una de las personas que la nominó, pero me ha quedado claro que merece seguir", explicó el joven actor y cantante. Manola agradeció visiblemente emocionada: "Gracias, hermano, me das una semana más de vida, te lo prometo".

No obstante, el momento de alivio se transformó en sorpresa cuando el conductor Adal Ramones anunció un cambio de reglas: debido a las múltiples infracciones cometidas por los peones entre ellas descomponer la bicicleta, intervenir la manguera y sacar pesas del gimnasio, Mayer Mori solo podía traicionar a uno de ellos: Kike Mayagoitia u Omahi.

Molesto por la modificación de último minuto, Mayer Mori expresó su inconformidad: "No sé por qué cambian las cosas en el último momento cuando uno ya tiene sus decisiones", y se negó a elegir. Ante su negativa, la producción decidió enviar a ambos peones a la lista de nominados.

De esta manera, los participantes que quedaron en riesgo de eliminación son:

Lis Vega

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Omahi

¿CÓMO VOTAR?

Los seguidores del reality pueden apoyar a sus favoritos mediante la aplicación oficial de La Granja VIP o a través del sitio www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota, donde se otorgan 10 votos diarios, con la posibilidad de obtener 10 adicionales al responder una encuesta. Además, existen enlaces compartidos en redes sociales que permiten emitir hasta 60 votos por día.

La tensión crece dentro de La Granja VIP, y el público será quien decida quién continúa y quién abandona la competencia en la próxima gala de eliminación.