¿De qué murió Héctor Terrones, ícono de la moda mexicana?

Este sábado 1 de noviembre, se confirmó el fallecimiento del reconocido diseñador Héctor Terrones, quien vistió a grandes personalidades del espectáculo en México.

La partida del diseñador generó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales. Una de las primeras en despedirse fue Beatriz Calles, figura importante del mundo de la moda, quien dedicó unas palabras de cariño a su “sobri”. Actores, modelos y personalidades del espectáculo también expresaron su pesar por la pérdida de uno de los grandes impulsores del Fashion Week México.

¿DE QUÉ MURIÓ HÉCTOR TERRONES?

La noticia fue confirmada por su relacionista público, Álex Rubí, a través de un boletín de prensa, en el que se informó que falleció a los 58 años a causa de un infarto fulminante.

Héctor Terrones será velado este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas en la Ciudad de México, donde amigos, colegas y seguidores rendirán homenaje a su trayectoria.

¿QUIÉN ERA HÉCTOR TERRONES?

Nacido en la Ciudad de México en 1966, Terrones fue una figura clave en la industria de la moda nacional. Con más de 30 años de carrera, su nombre se asoció con la alta costura, la televisión y la creación de diseños innovadores que marcaron tendencia.

En 1995 fundó su propia firma, HÉCTOR TERRONES, enfocándose inicialmente en vestidos de novia, aunque pronto se distinguió por su estilo barroco y victoriano, con el uso característico de corsetería y detalles teatrales.

A lo largo de su carrera, vistió a reconocidas celebridades como Gloria Trevi, Montserrat Oliver, Anette Michel, Itati Cantoral y Cecilia Galliano, e invitó a desfilar a figuras como Bárbara Mori, Lorena Herrera, Jacqueline Bracamontes, Eugenia Cauduro y Lupita Jones.

Además de su trabajo en las pasarelas, Terrones se convirtió en un rostro familiar para el público gracias a sus participaciones en programas de televisión como “Hoy” y “Vida TV”, donde compartía su visión de la moda y su pasión por el diseño.

Su legado permanece en las pasarelas mexicanas, donde su nombre seguirá siendo sinónimo de creatividad, elegancia y audacia.