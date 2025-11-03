Tumba de Silvia Pinal causa controversia por su aparente abandono

A casi un año del fallecimiento de la leyenda del Cine de Oro mexicano, Silvia Pinal, su nombre volvió a ocupar los titulares, aunque no por un homenaje, sino por la polémica que desataron recientes fotografías de su tumba, presuntamente en estado de abandono.

El 28 de noviembre de 2024 marcó el fin de una era en la cinematografía nacional. A los 93 años, Pinal dejó un legado artístico inigualable, tras protagonizar películas emblemáticas y conquistar el cariño del público durante más de siete décadas.

TUMBA EN SUPUESTO ESTADO DE ABANDONO

El periodista Emilio Morales, a través del programa Saga Light, mostró imágenes que revelan la supuesta falta de mantenimiento en la tumba donde descansan los restos de Silvia Pinal. En las fotografías se observa tierra seca, maleza y ausencia total de flores o decoraciones alusivas al Día de Muertos.

"Es lamentable que, después de haber dejado una fortuna millonaria a sus familiares, la tumba de Silvia Pinal luzca así. No hay señales de visita ni de homenaje alguno", declaró Morales, destacando el contraste entre la riqueza que heredó la actriz y el aparente descuido de su sepulcro.

@alberto.pm63 LA TUMBA DE SILVIA PINAL aquí también descansan VIRIDIANA ALATRISTE MARIA LUISA HIDALGO Y GUSTAVO ALATRISTE ? sonido original - JD Chopin

FAMILIA DIVIDIDA POR LA HERENCIA

La difusión de estas imágenes reavivó las versiones sobre los conflictos internos en la familia Pinal. Según Morales, los hijos de la actriz aún mantienen disputas legales por la distribución de la herencia, lo que habría provocado un distanciamiento entre ellos.

"En los juzgados siguen peleando por el dinero, pero ninguno fue capaz de poner una flor en su tumba", lamentó el periodista.

De acuerdo con su reporte, Silvia Pinal habría dejado una fortuna valuada en aproximadamente 900 millones de pesos, además de propiedades, estacionamientos y diversas viviendas. Sin embargo, las diferencias entre los herederos habrían frenado el proceso de reparto, afectando incluso los homenajes póstumos.

DECEPCIÓN ENTRE SUS ADMIRADORES

En redes sociales, los seguidores de la actriz expresaron su indignación y tristeza ante la situación. Muchos esperaban ver un altar lleno de flores, veladoras y ofrendas para conmemorar su memoria, pero las fotografías mostraron lo contrario.

"Silvia Pinal dio tanto al espectáculo mexicano, es triste verla olvidada así", escribió un usuario en X (antes Twitter), reflejando el sentimiento generalizado de decepción.

Hasta el momento, ningún integrante de la familia Pinal ha emitido declaraciones sobre el estado de la tumba o la controversia generada, lo que ha incrementado el malestar entre los admiradores de la artista.

A un año de su partida, la figura de Silvia Pinal continúa siendo símbolo de talento, elegancia y perseverancia, pero el silencio que hoy rodea su sepulcro representa un doloroso contraste con la grandeza de su legado.