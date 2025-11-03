Adal Ramones desmiente rumores sobre su salida de "La Granja VIP" y acusa campaña de desprestigio

El conductor Adal Ramones desmintió los rumores que circularon en redes sociales sobre un supuesto reemplazo en el programa La Granja VIP, transmitido por TV Azteca.

El regiomontano calificó estas versiones como parte de una estrategia para desacreditar la producción, en medio de las tensiones que han marcado el desarrollo del reality.

RAMONES DESMIENTE RUMORES SOBRE SU SALIDA DE "LA GRANJA VIP"

Durante una entrevista en La Taquilla, el programa radial de René Franco en YouTube, Ramones abordó directamente la polémica y aseguró que detrás de los señalamientos hay intereses externos que buscan afectar la credibilidad del proyecto.

"Son tácticas de guerra, tú lo sabes. Se hicieron ayer, se hacen hoy y se harán siempre", señaló el presentador, al tiempo que sugirió que algunos medios y comunicadores estarían siendo utilizados para difundir versiones falsas. "Son peticiones a ciertos conductores, periódicos, medios, de ´necesitamos le tires a este programa que nos hace sombra´", añadió.

Ramones también comentó que la competencia directa de La Granja VIP ocurre los domingos frente a ¿Quién es la Máscara?, transmitido por Televisa, y destacó las diferencias con otros formatos de encierro como La Casa de los Famosos. "El sol sale para todos", dijo, subrayando que su programa se graba en locaciones abiertas, lo que implica un reto logístico distinto.

ACUSA CAMPAÑAS DESDE EL EXTRANJERO

El conductor aseguró que algunas de las cuentas que difundieron los rumores operan desde fuera de México. "Sabemos de ejecutivos que no tienen que ver ni con Televisa o Univision que están escribiendo desde sus redes sociales en Miami dando estas fake news", comentó.

De acuerdo con Ramones, la intención detrás de estas versiones sería "menguar el éxito" del programa y desviar la atención hacia otros proyectos de televisión.

LA GRANJA VIP CONTINÚA CON POLÉMICAS INTERNAS

El reality de TV Azteca ha estado en el centro de la conversación pública no solo por estos rumores, sino por los enfrentamientos entre participantes, como el incidente entre Manola Diez y Kristal Silva, y el altercado físico entre ´El Patrón´ y Alfredo Adame.

Este domingo se llevó a cabo la tercera gala de eliminación, con Kike Mayogoitia, Omahi, Lis Vega y Eleazar Gomez en la tabla de nominados. El tiktoker Omahi fue quien acumulo menos votos de permanencia, por lo que se convirtió en el tecer eliminado del reality show de TV Azteca.