¿Quién es Otto Padrón, el esposo de Angélica Vale que le pidió el divorcio y busca que ella lo pague?

El matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón, que durante más de una década fue considerado uno de los más estables del espectáculo latino, llegó oficialmente a su fin.

DEMANDA DE DIVORCIO PARA ANGÉLICA VALE

El pasado 4 de noviembre, el productor de origen cubano y exejecutivo de Univision y Telemundo presentó ante la Corte Superior de Los Ángeles una demanda de divorcio contra la actriz y cantante mexicana, tras catorce años de unión.

De acuerdo con el expediente judicial, Padrón fundamentó su petición en “diferencias irreconciliables” y solicitó además que la protagonista de La fea más bella asuma los gastos legales y de corte derivados del proceso, un punto que ha generado gran controversia.

La información fue dada a conocer por el periodista Javier Ceriani, quien aseguró que Angélica Vale se enteró de la demanda durante una transmisión en vivo de su canal de YouTube, justo cuando la noticia comenzó a difundirse en medios.

El documento, de alrededor de quince páginas, también detalla las peticiones de Padrón respecto a la custodia de los hijos que comparte con la actriz, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

El productor propuso un esquema de custodia compartida, alternando los días de convivencia entre ambos padres, con la residencia principal de los menores en el hogar de Vale.

Además, se especifica que ambos deberán mantener una comunicación abierta y respetuosa en beneficio de los niños, evitando comentarios negativos sobre el otro progenitor y notificando cualquier cambio de domicilio o actividad relevante.

Uno de los aspectos que más debate ha suscitado es precisamente la solicitud de que Angélica Vale cubra los costos legales del proceso, algo inusual en este tipo de casos, especialmente cuando ambas partes tienen carreras consolidadas en el medio artístico y de entretenimiento.

¿QUIÉN ES OTTO PADRÓN?

Nacido en Cuba en agosto de 1965, Otto Miguel Padrón emigró junto a su familia a España y posteriormente a Miami, huyendo del régimen comunista. Militar de formación, sirvió en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, donde alcanzó el rango de coronel en la reserva y recibió condecoraciones como la Medalla de Estrella de Bronce.

Tras su paso por el ejército, Padrón se graduó en Comunicaciones y Economía por la University of Miami, cursó un MBA en la Florida International University y se especializó en Estudios Estratégicos en el U.S. Army War College.

Su carrera en los medios lo llevó a ocupar altos cargos en Univision y Telemundo, y más tarde dirigir Meruelo Media en California.

En 2025 fundó su propia firma, ACTIFY, y asumió el cargo de copresidente y COO de Get After It Media, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la industria mediática hispana en Estados Unidos.

El divorcio con Angélica Vale marca el cierre de una de las historias más seguidas de la farándula latina, dejando en el aire las condiciones finales del proceso y el futuro personal y profesional de ambos.