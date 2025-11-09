Miss Universo y los 5 momentos más controversiales en toda su historia

Miss Universo, el certamen de belleza más famoso del mundo, no solo ha sido sinónimo de glamour y emoción. A lo largo de sus 73 años, también ha enfrentado momentos polémicos que han puesto en duda su transparencia y el trato hacia las participantes.

La controversia más reciente involucra a Fátima Bosch, representante de México, y al director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, tras un tenso enfrentamiento ocurrido antes del concurso de 2025.

LOS CINCO MOMENTOS MÁS POLÉMICOS EN MISS UNIVERSO

A propósito de este incidente, repasamos los cinco momentos más controversiales de Miss Universo en los últimos años.

1. La coronación equivocada (2015)

El error más famoso del certamen ocurrió cuando el conductor Steve Harvey nombró por equivocación como ganadora a Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, en lugar de Miss Filipinas, Pia Wurtzbach.

El momento, transmitido en vivo, se volvió viral y dejó una de las escenas más tensas de la historia del concurso: Ariadna tuvo que devolver la corona frente a millones de espectadores.

2. Ángela Ponce, un antes y un después (2018)

La española Ángela Ponce hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero en competir en Miss Universo.

Su participación generó un amplio debate sobre inclusión y diversidad. Aunque no avanzó al Top 20, Ponce abrió el camino hacia una visión más moderna y representativa del certamen.

3. Acoso y denuncias en Miss Universo Indonesia (2023)

En 2023, siete concursantes denunciaron haber sido obligadas a desnudarse frente a desconocidos durante un supuesto “chequeo corporal”.

La organización internacional reaccionó de inmediato y canceló las licencias de Indonesia y Malasia, calificando los hechos como una grave violación de los derechos de las participantes.

4. Lupita Jones en la mira (2023)

La ex Miss Universo Lupita Jones dejó la dirección de Miss Universo México tras más de tres décadas, en medio de acusaciones de maltrato.

Varias exconcursantes, como Sofía Aragón, denunciaron humillaciones y comentarios ofensivos.

Las críticas del público provocaron la salida definitiva de Jones y abrieron el debate sobre los métodos de preparación en los concursos de belleza.

5. Fátima Bosch vs. Nawat Itsaragrisil (2025)

El caso más reciente ocurrió en Tailandia, cuando el empresario Nawat Itsaragrisil reprendió públicamente a Fátima Bosch, Miss Universo México, acusándola de incumplir actividades promocionales.

El tono del reclamo fue tan agresivo que Bosch decidió abandonar la sala, respaldada por varias concursantes.

Tras el incidente, Itsaragrisil se disculpó públicamente, alegando haber actuado “bajo presión”.

“La dignidad está por encima de una corona”, declaró Bosch, convirtiéndose en símbolo de respeto y fortaleza ante la adversidad.

A lo largo del tiempo, Miss Universo ha sido más que un certamen de belleza: un reflejo de los cambios sociales, los retos de la inclusión y la lucha por mantener la integridad y el respeto dentro de la industria.