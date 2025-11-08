El biopic de Michael Jackson rompe récords con su tráiler y promete ser uno de los grandes estrenos de 2026

El tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre la vida de Michael Jackson, ha causado sensación en todo el mundo. Según datos de WaveMetrix (vía Deadline), el avance alcanzó 116.2 millones de reproducciones globales en sus primeras 24 horas, estableciendo dos récords históricos: se convirtió en el lanzamiento más exitoso en la historia de Lionsgate y en el tráiler más visto de cualquier biopic o película musical hasta la fecha.

Este logro supera con creces los 96.1 millones de vistas que obtuvo Taylor Swift: The Eras Tour y deja atrás a otros títulos destacados del género como Bob Marley: One Love (60.1M), Bohemian Rhapsody (57.6M) y A Complete Unknown, la cinta sobre Bob Dylan (47.2M).

UN FENÓMENO DIGITAL QUE ANTICIPA EL REGRESO DEL REY DEL POP

Aunque el impacto del tráiler ha sido masivo, el número de reproducciones no garantiza el mismo éxito en taquilla. La película, que narrará el ascenso de Jackson desde sus días con los Jackson 5 hasta su consagración como el "Rey del Pop" en los años 80, tendrá el reto de igualar o superar los números de Bohemian Rhapsody, que recaudó más de 910 millones de dólares en 2018.

Otros biopics musicales recientes no han logrado cifras tan altas: Elvis generó 288.7 millones, Bob Marley: One Love recaudó 180.8 millones y A Complete Unknown alcanzó 140.5 millones. Incluso el fenómeno The Eras Tour de Taylor Swift, más cercano a un documental de conciertos que a una biografía, sumó 267.1 millones en taquilla.

Sin embargo, la figura de Michael Jackson continúa siendo una de las más influyentes de la cultura pop mundial. A más de una década de su muerte, su legado sigue vivo en millones de fanáticos y en nuevas generaciones que redescubren su música y su historia. El entusiasmo por el tráiler deja claro que el público está ansioso por ver su vida llevada al cine.

UN ELENCO LLENO DE TALENTO Y UNA DIRECCIÓN DE ALTO CALIBRE

En el papel principal estará Jaafar Jackson, sobrino del propio cantante, quien debutará en el cine interpretando a su legendario tío. El elenco también incluye a figuras reconocidas como Miles Teller, quien dará vida al abogado y consejero de Jackson, John Branca; Colman Domingo interpretará a su padre, Joe Jackson; Nia Long será Katherine Jackson, su madre; y Jessica Sula encarnará a su hermana LaToya.

El reparto se completa con Larenz Tate como Berry Gordy, fundador de Motown Records; Laura Harrier como la ejecutiva musical Suzanne de Passe; y Kat Graham en el papel de Diana Ross.

La película está dirigida por Antoine Fuqua, conocido por la saga The Equalizer, y escrita por John Logan, guionista de Skyfall. Según su sinopsis oficial, Michael explorará la trayectoria del artista hacia la fama mundial y ofrecerá una mirada íntima a su vida personal, su arte y el impacto que dejó en la música y la cultura.

UN HOMENAJE AL LEGADO DE UN ÍCONO IRREPETIBLE

Con su impresionante recibimiento en redes y plataformas digitales, Michael se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026. Si logra conectar emocionalmente con el público y convencer a la crítica, podría convertirse en el nuevo referente de las películas biográficas musicales.

El mundo parece listo para revivir la historia del hombre que cambió para siempre la forma de entender la música pop. Y el tráiler, con su éxito rotundo, es solo el primer paso hacia ese regreso triunfal del Rey del Pop en la gran pantalla.