Muere María del Carmen Vela a los 87 años, actriz de El Chavo del 8 y figura del cine mexicano

La comunidad artística mexicana despide con profunda tristeza a María del Carmen Vela, conocida también como Maricarmen Vela, quien falleció a los 87 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que expresaron sus condolencias a familiares, amigos y colegas de la actriz.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos", expresó la organización en su mensaje oficial.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, aunque diversas personalidades del espectáculo han comenzado a compartir mensajes de homenaje y gratitud por su trayectoria.

UNA CARRERA QUE MARCÓ ÉPOCA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN MEXICANA

Originaria de Játiva, Valencia (España), María del Carmen Vela nació el 9 de noviembre de 1937 y llegó a México a finales de la década de los cincuenta. Desde entonces, desarrolló una carrera sólida y versátil que la convirtió en un rostro habitual del entretenimiento nacional durante más de seis décadas.

Su debut cinematográfico ocurrió en los años sesenta con producciones emblemáticas como Música de siempre, El hombre y el monstruo, El mundo de los vampiros y Entrega inmediata, donde compartió escena con figuras icónicas del cine mexicano.

En televisión, participó en producciones que marcaron generaciones, entre ellas Quinceañera, Papá Soltero, Chespirito / El Chavo del 8, Simplemente María, La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho. Su presencia constante en melodramas y comedias la consolidó como una actriz querida por el público.

Se fue la gran actriz Maricarmen Vela a los 87 años de edad.

Crédito a quien corresponda. pic.twitter.com/3fUqUxWi1O — Marco Jimenez (@VipergtsrtMarco) November 8, 2025

UN LEGADO VIGENTE EN LA MEMORIA DEL PÚBLICO

María del Carmen Vela fue reconocida como miembro honorario de la ANDA y permaneció activa en el medio hasta 2020, de acuerdo con registros de filmografía y archivos de prensa. Su trabajo, que abarca desde el cine clásico hasta la televisión contemporánea, continúa siendo referencia para nuevas generaciones de actores y productores.

La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, "Maricarmen Vela", miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz. pic.twitter.com/gNaXP7Xq59 — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 7, 2025

Su fallecimiento ha motivado homenajes y recuentos de su obra en diversos medios y plataformas, donde seguidores y colegas destacan su talento, profesionalismo y calidez humana.

Con su partida, el mundo del espectáculo pierde a una actriz que aportó elegancia, carisma y entrega a cada papel. María del Carmen Vela deja tras de sí una carrera que forma parte del patrimonio cultural mexicano, y un recuerdo que permanecerá vivo en las pantallas y en la memoria colectiva.