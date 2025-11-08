"Vayan a mi boda": Ángela Aguilar confirma enlace religioso con Nodal y reviven los memes de mayo

  • 24° C
Farándula

Ángela Aguilar volvió a desatar polémica tras hacer una inesperada declaración sobre su boda religiosa con Christian Nodal, durante una convivencia con fans en medio de su gira Libre Corazón por Estados Unidos.

La joven cantante, que en las últimas semanas ha enfrentado críticas por la supuesta baja venta de boletos en algunos recintos, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de anunciar con entusiasmo que planea casarse por la iglesia en mayo.

Durante una firma de autógrafos, Ángela compartió con emoción: "Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia."

La declaración, hecha entre risas, no tardó en despertar todo tipo de reacciones. Cuando un fan le preguntó si podía ser padrino, ella respondió en tono juguetón: "A ver si te deja mi marido."

Bastaron segundos para que el video se volviera viral en TikTok, desatando una oleada de comentarios, bromas y advertencias para la pareja más mediática del regional mexicano.

INTERNAUTAS REVIVEN LOS MEMES DEL "MAYO DE NODAL"

Los internautas no tardaron en recordar como ese mes es considerado especialmente "problemático" en la historia sentimental de su pareja. Las redes se llenaron de ironías sobre el mes elegido para la ceremonia.

Algunos usuarios escribieron: "Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas". Mientras otros añadieron: "En mayo si se organiza Nodal hasta se divorcia" o "El 36 de mayo, porque Nodal hace de todo en mayo."

Las frases se repitieron miles de veces, acompañadas de memes y videos que revivieron los momentos más comentados de la relación del cantante con su expareja, Cazzu.

El motivo de tanta burla radica en las propias declaraciones de Nodal, quien en entrevista con Adela Micha confesó que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela, el 20 habló con sus padres y el 29 se casaron en una ceremonia espiritual en Roma.

Aunque Nodal insiste en que no hubo infidelidad y que su vínculo con la argentina ya estaba roto, las fechas siguen alimentando sospechas y teorías.

Con esta nueva revelación de Ángela Aguilar, el "mayo nodalista" vuelve a encender las redes, confirmando que, cuando se trata de esta pareja, ningún mes es tranquilo y mucho menos predecible.

