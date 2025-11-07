  • 24° C
Farándula

K-Pop Demon Hunters logra con su éxito “Golden” tres nominaciones a los Grammy 2026

Desde su estreno en junio, el tema ha arrasado con todos los récords en las listas de popularidad, acumulando millones de reproducciones

Nov. 07, 2025
El fenómeno global KPop Demon Hunters continúa su ascenso meteórico en la historia del entretenimiento. En esta ocasión, la Academia de la Grabación nominó a la canción “Golden” en tres de las categorías más importantes de los Grammys 2026:

  • Mejor canción escrita para medios audiovisuales
  • Canción del año
  • Mejor interpretación de dúo/grupo pop

GOLDEN: UN ÉXITO MUNDIAL

Este logro consolida a KPop Demon Hunters no solo como un fenómeno del streaming, sino como un movimiento cultural global que une la potencia visual de la animación con el dinamismo del K-pop y un mensaje claro de empoderamiento femenino.

Desde su estreno en junio, la producción de Sony Pictures Animation, distribuida a través de una de las plataformas de streaming más populares del mundo, rompió todos los récords.

Se convirtió en la película más vista en la historia del servicio, acumulando millones de reproducciones y una comunidad de fans que ha traspasado fronteras.

Su banda sonora, encabezada por “Golden”, se transformó en un éxito viral que dominó plataformas como TikTok y Spotify.

Además del tema principal, otras canciones como “Your Idol” y “Soda Pop” también conquistaron el Hot 100 de Billboard, algo poco habitual para una película animada.

Este impacto llevó a la plataforma a lanzar una versión especial sing-along en cines, que recaudó 18 millones de dólares en su primera semana y revivió su éxito en taquilla durante la temporada de Halloween.

Las nominaciones de KPop Demon Hunters representan un hito para la animación y la música surcoreana, colocando al K-pop en un terreno que históricamente ha sido dominado por producciones occidentales.

Y con los Premios Oscar 2026 a la vuelta de la esquina, los expertos ya pronostican que esta cinta podría repetir la hazaña en la categoría de Mejor película animada o incluso Mejor canción original, confirmando que KPop Demon Hunters no es solo una tendencia, sino un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento global.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


