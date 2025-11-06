Revelan audio inédito sobre los maltratos que Silvia Pinal sufrió antes de fallecer

A unos días de su aniversario luctuoso, nuevamente el nombre de Silvia Pinal vuelve a los titulares, pero no por algo relacionado con su carrera profesional póstuma, sino por un audio que, según, evidencia los malos tratos de que era objeto en sus últimos días.

A través de su programa en Radio Fórmula, la periodista de espectáculos, Maxine Woodside, mostró un audio inédito, en el que se escuchan presuntos malos tratos a la Diva del Cine de Oro.

De conformidad con lo que se escuchó en el documento, los malos trataos y agresiones provendrían de quien fuera su cuidadora, quien en repetidas veces, durante la charla, intenta callar a la legendaria actriz sonorense.

–“Te callas, por favor”, le dice Silvia a la enfermera.

–Esta rápidamente contesta: “Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo”.

–“¿Ya, ya acabaste”, añade

–La enfermera contesta: “No, todavía no. Usted ya duérmase, porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando”.

Al respecto, Maxine Woodside expresó su malestar y la gravedad del caso, e hizo evidente su preocupación por cómo Silvia Pinal pasó sus últimos días.

Hasta el momento, ningún integrante de la Dinastía Pinal se ha manifestado en torno al supuesto audio incriminatorio.