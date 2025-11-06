  • 24° C
Farándula

Revelan audio inédito sobre los maltratos que Silvia Pinal sufrió antes de fallecer

El contenido del documento ha generado gran indignación entre los fanáticos de la Diva de Oro del Cine Nacional

Nov. 06, 2025
A unos días de su aniversario luctuoso, nuevamente el nombre de Silvia Pinal vuelve a los titulares, pero no por algo relacionado con su carrera profesional póstuma, sino por un audio que, según, evidencia los malos tratos de que era objeto en sus últimos días.

A través de su programa en Radio Fórmula, la periodista de espectáculos, Maxine Woodside, mostró un audio inédito, en el que se escuchan presuntos malos tratos a la Diva del Cine de Oro.

De conformidad con lo que se escuchó en el documento, los malos trataos y agresiones provendrían de quien fuera su cuidadora, quien en repetidas veces, durante la charla, intenta callar a la legendaria actriz sonorense.

–“Te callas, por favor”, le dice Silvia a la enfermera.

–Esta rápidamente contesta: “Usted, señora Pinal, está hable y hable y los de al lado están durmiendo”.

–“¿Ya, ya acabaste”, añade

–La enfermera contesta: “No, todavía no. Usted ya duérmase, porque los de al lado están durmiendo y los está despertando. Ellos están descansando”.

Al respecto, Maxine Woodside expresó su malestar y la gravedad del caso, e hizo evidente su preocupación por cómo Silvia Pinal pasó sus últimos días.

Hasta el momento, ningún integrante de la Dinastía Pinal se ha manifestado en torno al supuesto audio incriminatorio.

Edel Osuna
Edel Osuna
