¿Quién es Jaafar Jackson? El sobrino del Rey del Pop que lo interpretará en su biopic

La vida y legado de Michael Jackson llegarán nuevamente al cine con una producción que promete emocionar tanto a sus fans como a nuevas generaciones. “Michael”, el esperado biopic sobre el Rey del Pop, ya presentó su primer adelanto y dejó ver un vistazo íntimo a la vida del artista que cambió la historia de la música.

UNA PELÍCULA QUE REVIVE LA HISTORIA DEL REY DEL POP

El tráiler, revelado el 6 de noviembre, muestra una impresionante recreación de los momentos más emblemáticos de la carrera de Jackson: desde sus inicios con The Jackson 5 hasta su consolidación como una de las figuras más influyentes del pop mundial.

Bajo la dirección de Antoine Fuqua, conocido por su trabajo en películas de alto impacto, la cinta promete una mezcla de nostalgia, espectáculo y respeto. El avance incluye guiños a videos icónicos como “Thriller” y “Billie Jean”, acompañados de una ambientación fiel a las distintas etapas del artista.

JAAFAR JACKSON: EL SOBRINO QUE DARÁ VIDA A SU TÍO

Uno de los mayores atractivos del proyecto es el protagonista. Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza, fue elegido para interpretar a su famoso tío. Nacido el 25 de julio de 1996, Jaafar creció rodeado de música, ensayos y el legado familiar que moldeó su vocación artística.

Aunque su carrera musical apenas comenzaba a despegar, su participación en esta película lo coloca directamente bajo los reflectores de Hollywood. Desde pequeño mostró talento para el canto y la interpretación; comenzó a tocar el piano y cantar a los 12 años y, en 2019, lanzó su primer sencillo “Got Me Singing”, una fusión de pop y soul que reflejaba su estilo fresco y elegante.

Más allá de su parentesco, la elección de Jaafar se debe también a su notable parecido físico con Michael y a su habilidad para imitar sus movimientos con una naturalidad sorprendente. Para encarnar al ícono, se sometió a meses de preparación con entrenadores vocales y coreógrafos que trabajaron directamente con el propio Jackson, garantizando una interpretación realista y respetuosa.

LO QUE MOSTRARÁ LA PELÍCULA “MICHAEL”

Antoine Fuqua describió el filme como “un tributo lleno de respeto y verdad”. Según la sinopsis oficial, “Michael” explorará el camino del artista hacia la fama global y ofrecerá una mirada íntima a su faceta humana, más allá del fenómeno mediático.

La cinta incluirá varias de las canciones más emblemáticas del cantante y recreará momentos clave de su vida profesional y personal. También se espera la aparición de figuras relevantes como Quincy Jones, quien fue parte esencial en la creación de sus discos más exitosos.

ESTRENO Y EXPECTATIVAS

“Michael” tiene previsto su estreno para el 24 de abril de 2026, una fecha que los fanáticos del Rey del Pop ya marcan en sus calendarios.

La expectativa es enorme, no solo por el regreso de la historia de uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, sino por la oportunidad de verlo interpretado por un miembro de su propia familia. Jaafar Jackson no solo continúa el legado, sino que promete ofrecer una interpretación que conecte con la esencia y el espíritu del legendario Michael Jackson.