Farándula

Estrenan primer tráiler de la biografía de Michael Jackson con Jaafar Jackson

El sobrino del "Rey del Pop" sorprende al público con su parecido en la nueva película biográfica que promete revivir los momentos más icónicos

Nov. 06, 2025
El primer adelanto de la película, titulada Michael, se presenta al ritmo de Wanna Be Startin´ Something.
"El Rey del Pop" regresará a la pantalla grande, ahora interpretado por su sobrino Jaafar Jackson, quien ha causado sensación en redes sociales por su increíble parecido físico y gestual con Michael Jackson.

UN RECORRIDO POR LA VIDA

El primer adelanto de la película, titulada Michael, se presenta al ritmo de "Wanna Be Startin´ Something", e incluye breves fragmentos de clásicos como "Don´t Stop Til You Get Enough" y "Thriller", generando gran expectativa entre los fanáticos.

Poco más de un minuto es la duración del primer tráiler de Michael, donde podemos ver momentos claves de su carrera, su infancia junto a sus hermanos en The Jackson 5, la grabación de los icónicos videos musicales de Beat it, Thriller y Billie Jean.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA DE MICHAEL JACKSON?

Titulada simplemente Michael, se estrenará ahora el 24 de abril de 2026, después de haber sido trasladada de una fecha de lanzamiento de octubre de 2025. Antoine Fuqua, el cineasta detrás de Training Day, dirigirá la película, con John Logan como guionista.

