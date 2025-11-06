Daddy Yankee y Bizarrap encabezan el show de medio tiempo en el juego de la NFL en Madrid

El estadio Santiago Bernabéu será la próxima sede de un partido de temporada regular de la NFL en España, donde los Commanders de Washington se enfrentarán a los Dolphins de Miami el 16 de noviembre de 2025.

Para darle más sabor al evento, la liga ha confirmado que el show de medio tiempo estará encabezado por el ícono del reguetón Daddy Yankee y el reconocido productor argentino Bizarrap, dos de las figuras más influyentes de la música urbana en Latinoamérica.

EXPANSIÓN DE LA NFL EN EUROPA

La elección del Bernabéu forma parte de la estrategia de crecimiento internacional de la NFL, que ya cuenta con presencia en ciudades como Londres y Fráncfort. Ahora, Madrid se consolida como una sede clave para el público hispanohablante, un mercado con gran potencial cultural y comercial.

SABOR LATINO

La liga busca conectar con audiencias más jóvenes y diversas, y por ello apostó por artistas con enorme impacto global. Bizarrap, ganador de múltiples Latin Grammy y creador de las exitosas BZRP Music Sessions, compartirá escenario con Daddy Yankee, pionero mundial del reguetón y figura clave en la expansión del género.

Con esta fusión entre deporte y música, la NFL reafirma su objetivo de acercarse a nuevas audiencias fuera de Estados Unidos, apostando por la viralidad, el alcance digital y la influencia cultural que ofrecen las estrellas latinas en el panorama global.