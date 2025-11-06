¿Quién es Noah Centineo? El nuevo protagonista de la precuela de Rambo

El universo cinematográfico sigue apostando por revivir franquicias legendarias, y esta vez le toca a Rambo. Una nueva precuela de la saga ya está en marcha, y el elegido para interpretar a un joven John Rambo es Noah Centineo, actor que ha pasado de ser ídolo juvenil a convertirse en una de las nuevas caras de la acción en Hollywood.

UN NUEVO COMIENZO PARA UNA FRANQUICIA ICÓNICA

De acuerdo con Variety, el estudio Lionsgate cerró un acuerdo con Millennium Media, responsables de esta precuela, para encargarse de su distribución. Este trato no solo garantiza que Lionsgate tenga los derechos de la nueva película dentro y fuera de Estados Unidos, sino que también lo convierte en socio preferente para futuras producciones relacionadas con la franquicia.

El pacto incluye además la posibilidad de desarrollar nuevos títulos y series de televisión inspirados en el universo de Rambo, expandiendo así la marca más allá del cine.

RAMBO Y LOS MERCENARIOS

La alianza entre Lionsgate y Millennium Media no se limita a Rambo. El acuerdo también abarca los derechos de Los Mercenarios, la franquicia de acción que Sylvester Stallone lanzó en 2010 y que ya cuenta con cuatro películas.

Gracias a este nuevo impulso, Lionsgate planea desarrollar más entregas, así como adaptaciones televisivas, videojuegos y otros proyectos multiplataforma. Brian Goldsmith, jefe de operaciones del estudio, destacó su entusiasmo con las palabras: "Nos emociona reimaginar Los Mercenarios y Rambo en cine y televisión. Con John Rambo, queremos reunir a un equipo creativo audaz para revivir un personaje clásico y acercarlo a una nueva generación de fans".

NOAH CENTINEO: DEL ROMANCE ADOLESCENTE A LA ACCIÓN

Noah Centineo se dio a conocer mundialmente gracias a comedias románticas como A todos los chicos de los que me enamoré, pero en los últimos años ha buscado roles más desafiantes. Su participación en producciones como Black Adam o la serie The Recruit mostraron su interés por el género de acción, un terreno en el que ahora tendrá la oportunidad de consolidarse interpretando a una versión joven del mítico soldado John Rambo.

La precuela será dirigida por Jalmari Helander, reconocido por su trabajo en la intensa película finlandesa Sisu. El guion corre a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes previamente trabajaron en Black Adam. El rodaje está previsto para comenzar en 2026 en Tailandia, un escenario que promete mantener la esencia bélica y selvática que caracteriza a la saga original.

¿PODRÁ RAMBO CONQUISTAR A UNA NUEVA GENERACIÓN?

El reto será grande: adaptar una historia marcada por la Guerra Fría y la era Reagan a una época completamente diferente. Los creadores prometen una visión renovada del personaje, más humana y contemporánea, sin perder la intensidad que hizo de Rambo una leyenda del cine de acción.

Con Noah Centineo al frente y un equipo creativo ambicioso, la precuela de Rambo busca demostrar que incluso los héroes más clásicos pueden renacer con fuerza en el Hollywood actual.