Ella es la influencer que quedó en medio de fuego cruzado y murió por una bala perdida

La influencer brasileña, Bárbara Borges, perdió la vida de forma trágica, luego de quedar en medio de un fuego cruzado y de que una bala perdida hiciera blanco en su cabeza.

Los hechos se registraron el 31 de octubre, y la creadora de contenido era muy conocida en la ciudad de Río de Janeiro, donde ocurrió la tragedia, lo que ha conmocionado tanto a sus seguidores, como a la comunidad en general.

De acuerdo con medios de ese país, Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 años de edad, había abordado un carro de aplicación por la autopista Linha Amarela, una de las vías más importantes de Río, cuando quedó en medio de un enfrentamiento armado entre bandas rivales.

De acuerdo con el chofer del carro, escuchó un estallido, pues "sentí como si hubieran lanzado una bomba contra mi coche", y al voltear a ver a su pasajera para pedirle que se agachara; sin embargo, la alerta llegó tarde, pues Bárbara yacía en el asiento trasero cubierta su cabeza de sangre.

Bárbara Borges fue una influencer que contaba con cerca de 20 mil seguidores en sus redes sociales, donde días antes de su trágico fin había publicado una foto en la que pedía que cuidaran los momentos y a las personas.

"Por favor cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. Las cosas que perdemos, las recuperamos, pero las personas no", escribió

Familiares y amistades se despidieron de Bárbara tanto presencial, como a través de internet, y exigieron justicia por el crimen y ante la ola de inseguridad que se vive Brasil.