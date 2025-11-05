El mundo del cine está lleno de glamour, talento y fama, pero detrás de las luces y las cámaras, hay historias oscuras que muchos desconocen. En esta nota repasamos algunos de los casos más impactantes de actores que, pese a ser grandes estrellas, se vieron envueltos en crímenes que marcaron sus carreras y sus vidas para siempre.

ACTORES QUE COMETIERON CRÍMENES ATROCES Y TÚ NO LO SABÍAS

Mark Wahlberg

Antes de ser una estrella de Hollywood, Mark Wahlberg tuvo una juventud llena de problemas. A los 15 años fue denunciado por agredir verbalmente y físicamente a niños afrodescendientes, lo que derivó en una demanda por violación de derechos civiles.

Años después, atacó brutalmente a dos hombres, dejando a uno ciego de un ojo. Pasó 45 días en prisión por asalto agravado. Aunque logró reconstruir su vida y su carrera, su pasado sigue siendo recordado. En 2014 pidió un indulto para limpiar su historial, pero fue rechazado.

Tim Allen

Antes de ser conocido como el simpático “Santa Claus” o el protagonista de Home Improvement, Tim Allen fue arrestado en 1978 con más de 650 gramos de cocaína. Para reducir su sentencia, colaboró con las autoridades y delató a otros traficantes, lo que le permitió salir de prisión tras cumplir poco más de dos años. Esa experiencia lo llevó a cambiar de rumbo y dedicarse a la comedia.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan fue una de las actrices más prometedoras de su generación, pero la fama temprana la llevó a una vida llena de excesos. Fue arrestada en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas.

Sus constantes recaídas la llevaron a prisión brevemente y a perder grandes oportunidades en su carrera. Con los años logró mantenerse alejada del escándalo y recientemente retomó su vida actoral.

Paris Hilton

Heredera de la cadena hotelera Hilton, Paris Hilton también tuvo sus tropiezos con la ley. En 2006 fue arrestada por conducir ebria y posteriormente por violar su libertad condicional, lo que la llevó a pasar 23 días en prisión.

Aunque su imagen fue duramente criticada en los 2000, hoy en día es una empresaria multimillonaria y defensora de diversas causas sociales.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. vivió una etapa turbulenta en los 90 debido a sus adicciones. Fue arrestado varias veces por posesión de drogas y armas, pasando tiempo en prisión y rehabilitación.

Tras años de lucha, logró rehabilitarse y en 2008 resurgió como Iron Man, convirtiéndose en uno de los actores más exitosos de Hollywood y un ejemplo de superación.

UN OSCURO LADO DE HOLLYWOOD

Estas historias muestran que la fama no siempre va acompañada de integridad. Detrás de las cámaras y los reflectores, muchos actores enfrentaron o provocaron tragedias reales. Algunos lograron redimirse, otros cayeron en el olvido, pero todos dejaron una huella imborrable en la historia del cine y la cultura popular.