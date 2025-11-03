AC/DC regresa a México tras 15 años de ausencia: estos son todos los detalles de su presentación

La legendaria banda australiana AC/DC confirmó su tan esperado regreso a la Ciudad de México después de más de una década y media sin pisar suelo mexicano. El grupo, liderado por Angus Young, anunció que ofrecerá un concierto exclusivo como parte de su gira Power Up Tour LATAM 2026, lo que marca uno de los eventos musicales más importantes del próximo año.

FECHA Y LUGAR DEL CONCIERTO DE AC/DC EN MÉXICO

El regreso de AC/DC se concretará el 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México. El anuncio oficial se realizó el 3 de noviembre a través de las redes sociales de la banda y de OCESA, la promotora encargada del evento.

Como invitados especiales, la banda contará con The Pretty Reckless, grupo estadounidense liderado por Taylor Momsen, lo que promete una noche inolvidable para los amantes del rock clásico y contemporáneo.

EL ESPERADO REGRESO DE AC/DC A LOS ESCENARIOS MEXICANOS

OCESA informó que no habrá preventa exclusiva para ninguna tarjeta bancaria. La venta general iniciará el 7 de noviembre a través del sistema Ticketmaster, por lo que los fanáticos deberán estar atentos para asegurar su entrada.

De acuerdo con estimaciones publicadas por la revista Estamos en Trend, los boletos tendrán precios que oscilarán entre los mil 500 pesos en la zona general y hasta 10 mil pesos en secciones VIP. Además, se ofrecerán opciones de pago a meses sin intereses.

La última visita de AC/DC a México ocurrió en febrero de 2009, cuando la banda llenó el Foro Sol con un espectáculo que quedó grabado en la memoria de miles de asistentes. Temas icónicos como "Highway to Hell" y "Thunderstruck" hicieron vibrar a una generación entera.

Desde entonces, el grupo se concentró en giras por Europa y Norteamérica, dejando pendiente una cita con el público latinoamericano. Su regreso ahora genera gran expectación, especialmente entre los seguidores que han esperado años para volver a verlos en vivo.

MONTERREY Y OTRAS CIUDADES QUEDARON FUERA DEL TOUR

Aunque hubo intentos de llevar a AC/DC a otras partes del país, como Monterrey, las negociaciones no prosperaron. Grupo Apodaca, organizador de festivales como Tecate Pa´l Norte y Live Out, buscó concretar una fecha en el norte, proponiendo sedes como la Arena Monterrey o el Parque Fundidora.

Sin embargo, el contrato de exclusividad entre Live Nation y OCESA impidió que se programaran conciertos fuera de la capital. La decisión buscó mantener una logística centralizada y evitar la dispersión del público, por lo que la Ciudad de México será el único destino confirmado para la gira en el país.

UNA CITA IMPERDIBLE PARA LOS AMANTES DEL ROCK

Con este anuncio, AC/DC reafirma su legado como una de las bandas más influyentes del rock mundial. Su regreso no solo representa una celebración para sus seguidores, sino también un acontecimiento histórico dentro de la agenda de conciertos en México.

El Power Up Tour LATAM 2026 promete ser una gira cargada de energía, guitarras potentes y el inconfundible estilo que ha hecho de AC/DC un referente indiscutible durante más de cinco décadas.