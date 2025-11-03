Chobani dona más de dos mil despensas al Banco de Alimentos de México

"Hoy oficialmente es nuestro primer Family Day, algo que se hace como un agradecimiento y reconocimiento a nuestro rol como familia. Estamos cerrando el mes de la alimentación, donde buscamos que por lo menos este mes más personas con inseguridad alimentaria digan: ´Vamos a comer´", dijo frente a los presentes Samantha Guzmán, CEO de Chobani México y Latam.

La logística dividió al voluntariado en equipos para las distintas áreas, como el armado de cajas, carga de alimentos, sellado y personalización. Además, los niños de las familias realizaron dibujos que se incluyeron en las cajas transportadas al camión del Banco de Alimentos de México.

CHOBANI REFUERZA SU COMPROMISO SOCIAL CON SU COMUNIDAD

Todos los integrantes de la empresa demostraron conocer la misión de esta: "Mejor comida para más personas". Samantha explicó que esta filosofía ha sido indispensable para el éxito de la compañía.

"Llevo seis años en Chobani y lo que ha sido medular en el crecimiento y desarrollo de la compañía es la congruencia con la que operamos, algo que define hasta a quien reclutamos. Es un espíritu auténtico y no solo una frase en un papel que te dan al llegar", declaró.

El voluntariado de Chobani no tiene fines comerciales ni busca beneficios de publicidad; su propósito es ser congruentes con su discurso y reafirmar su compromiso social con las comunidades más necesitadas.