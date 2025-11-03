Revelan videos sobre la operación de asesinato contra Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer nuevas pruebas sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El fiscal Carlos Torres Piña presentó los primeros videos que muestran la ruta y movimientos del agresor, desde horas antes del ataque hasta el momento del crimen, ocurrido durante el Festival de Velas.

EL SEGUIMIENTO DEL ASESINO PREVIO AL ATAQUE

De acuerdo con las investigaciones, el responsable aún sin identificar fue captado por cámaras de seguridad en distintos puntos cercanos a la plaza principal. En las grabaciones se observa cómo realizó compras en varios establecimientos, donde adquirió una sudadera blanca que más tarde usó al cometer el atentado.

El fiscal explicó que el sujeto se hospedó en un hotel cercano al Centro Histórico alrededor de las 16:00 horas. Más tarde, cerca de las 20:10, se dirigió hacia el evento público donde se encontraba el presidente municipal y le disparó al menos en siete ocasiones.

ASÍ SE DESARROLLÓ EL ATAQUE EN EL FESTIVAL DE VELAS

Las imágenes difundidas por la Fiscalía muestran al agresor saliendo de una de las calles aledañas al evento y avanzando entre la multitud hasta llegar a la zona central de la plaza, donde se encontraba la ofrenda principal.

En un primer intento, las vallas de seguridad le impidieron acercarse a su objetivo, por lo que esperó el momento adecuado para avanzar.

Cuando finalmente tuvo a la vista a Carlos Manzo, disparó con una pistola calibre 9 mm en repetidas ocasiones.

El fiscal Torres Piña detalló que después de los disparos, el agresor intentó huir, pero fue sometido y abatido en el mismo sitio. Los estudios forenses confirmaron que una de las balas ingresó por el tórax y fue la que causó la muerte del alcalde.

HERIDOS Y NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Durante el ataque, dos personas resultaron lesionadas. Una de ellas, un elemento de Protección Civil, sufrió heridas graves, aunque posteriormente fue deslindado de cualquier sospecha. La otra víctima fue el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien presentó una lesión menor.

Torres Piña también informó que el cuerpo del agresor aún no ha sido reclamado y su identidad no ha podido confirmarse. Las autoridades solicitaron al Instituto Nacional Electoral apoyo para cotejar huellas dactilares, pero aún no han recibido respuesta. Los primeros análisis sugieren que el atacante tenía entre 17 y 19 años y contaba con al menos un cómplice que lo apoyó en la zona.

Las pruebas toxicológicas realizadas por peritos estatales revelaron que el atacante había consumido anfetaminas y marihuana antes del ataque, lo que podría haber influido en su comportamiento durante el homicidio.

#NarcoGobiernoMorena#RevocacionDelMandatoYa#RevocacionDeMandato

Carlos Manzo

Uruapan

Gracias a Dios los asesinos no dispararon cuando traía a su hijo en brazos.

Miserable gobierno de mierdapic.twitter.com/kFvm0DWLU9 — YoSoy (@YoSoy_gto) November 2, 2025

EL ARMA USADA YA HABÍA SIDO UTILIZADA EN OTROS CRÍMENES

Otro dato relevante presentado por el fiscal es que la pistola utilizada en el asesinato fue vinculada a otros dos homicidios ocurridos semanas antes en Michoacán.

El primero fue registrado el 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, donde murieron dos personas, y el segundo ocurrió el 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada, donde un trabajador perdió la vida y otro resultó herido.

Las investigaciones continúan para determinar la identidad completa del atacante y su posible relación con otros hechos violentos registrados en el estado. Las autoridades reiteraron que seguirán trabajando para esclarecer por completo el asesinato del presidente municipal de Uruapan.