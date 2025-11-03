Suspenden clases en Uruapan tras asesinato del alcalde Carlos Manzo; estudiantes piden justicia y paz

Este lunes 3 de noviembre, escuelas públicas y privadas del municipio de Uruapan suspendieron clases en protesta y como muestra de respeto tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido la noche del sábado 1 de noviembre.

UNIVERSIDADES Y OTROS PLANTELES SUSPENDEN CLASES COMO PROTESTA

La medida, que se replicó en diversas instituciones educativas, busca también exigir justicia y poner alto a la violencia que aqueja al estado. Entre los primeros planteles en anunciar la suspensión de actividades estuvo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El plantel informó través de un comunicado que todas las unidades académicas ubicadas en Uruapan detendrán sus labores académicas y administrativas:

"Se suspenderán las actividades como un acto de solidaridad y respeto. Lamentamos profundamente los hechos de violencia que afectan a nuestra comunidad y hacemos un llamado por la paz en Michoacán y en el país", expresó la institución.

A la UMSNH se sumó la Escuela Preparatoria ´Lic. Eduardo Ruiz´ (EPLER), que también confirmó su participación en el paro académico.

Otras instituciones, aunque no cancelaron del todo las clases, decidieron impartirlas de manera virtual por motivos de seguridad, tras las movilizaciones registradas el domingo, en las que hubo daños en el Palacio de Gobierno y al menos ocho personas detenidas, según informó la Fiscalía estatal.

El Frente Estatal de Universidades por Michoacán y colectivos estudiantiles han hecho un llamado a un paro estudiantil y a una "Marcha por la Paz", programada para las 12:30 horas de este lunes en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

En redes sociales, estudiantes convocaron a asistir con playera blanca y sombrero, como símbolo de unidad y resistencia pacífica.

ESTUDIANTES PIDEN JUSTICIA Y PAZ EN EL PAÍS

Los universitarios exigen un "alto total a la cultura de la muerte", el fin de las desapariciones de estudiantes, y mayor seguridad en los alrededores de las instituciones educativas.

Además, piden control de armas, programas de educación en paz y ética, y colaboración entre universidades y sociedad civil para construir un entorno más seguro.

"El homicidio de Carlos Manzo encendió la llama del hartazgo social", señalaron los estudiantes, quienes reiteraron que no se quedarán callados ante la violencia que amenaza la vida académica y comunitaria en Michoacán.