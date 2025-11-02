  • 24° C
Infonavit perdonará deudas y aplicará descuentos a quienes dejaron de hacer sus pagos

Por diversas situaciones, los derechohabientes abandonaron su deuda; esta iniciativa brinda un respiro económico a quienes tuvieron retrasos

Nov. 02, 2025
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un nuevo esquema de reestructuración de créditos destinado a apoyar a los trabajadores que enfrentan atrasos en sus pagos hipotecarios. La medida no solo permite ponerse al corriente sin afectar el historial crediticio, sino que además ofrece descuentos directos y condonaciones de intereses para reducir el monto total de la deuda.

De acuerdo con el Instituto, el programa está diseñado para quienes atravesaron dificultades económicas y buscan recuperar su patrimonio familiar. Los beneficiarios podrán acceder a reducciones en intereses acumulados y mensualidades vencidas, generando un alivio financiero tangible.

REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA

Para ser elegible, los acreditados deben:

  • Tener entre una y nueve mensualidades vencidas.
  • Haber agotado el Fondo de Protección de Pagos.
  • Contar con al menos 12 mensualidades pendientes del plazo original del crédito.
  • No estar en proceso jurídico por falta de pago, ni contar con una reestructura vigente.
  • Poder liquidar el préstamo dentro del plazo original establecido en el contrato.

El beneficio aplica tanto para créditos en pesos como para aquellos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM), lo que amplía el número de acreditados potencialmente beneficiados.

imagen-cuerpo

DESCUENTOS SEGÚN LA SITUACIÓN LABORAL

El monto del apoyo económico varía dependiendo de si el acreditado mantiene una relación laboral formal o trabaja por cuenta propia.

  • Trabajadores con empleo formal: deben demostrar que su patrón realizó al menos un pago bimestral de aportaciones.
  • Trabajadores independientes: deberán efectuar tres pagos consecutivos completos para acceder al beneficio.

Además, el descuento se calcula conforme al grado de atraso:

  • De 1 a 3 mensualidades vencidas: se aplica un descuento equivalente a una mensualidad completa (sin incluir seguros ni comisiones).
  • De 4 a 9 mensualidades vencidas: se condonan los intereses generados a partir de la cuarta mensualidad, lo que puede representar ahorros de varios miles de pesos.

REESTRUCTURACIÓN SIN AFECTAR EL HISTORIAL CREDITICIO

El esquema funciona mediante la incorporación de las mensualidades atrasadas e intereses al saldo total del crédito, sin modificar el monto de la mensualidad habitual. De este modo, el pago se mantiene estable y el acreditado puede regularizarse sin impacto en el Buró de Crédito.

Esta protección financiera garantiza que el usuario conserve acceso a futuros créditos personales, hipotecarios o automotrices.

El programa puede solicitarse hasta dos veces por año, y una vez aprobada la reestructura, los pagos puntuales activan automáticamente los beneficios y descuentos prometidos, incentivando la constancia y el cumplimiento.

Con esta medida, el Infonavit busca fortalecer la estabilidad económica de los trabajadores, ofrecer alternativas realistas para quienes han enfrentado dificultades temporales y proteger el patrimonio familiar sin sanciones financieras.

Edel Osuna
Edel Osuna
