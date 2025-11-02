VIDEO | Asesinato de Carlos Manzo lleva a ciudadanos a vandalizar el Palacio de Gobierno de Michoacán

Lo que este 2 de noviembre comenzó como una marcha pacífica en demanda de justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, derivó en actos de violencia cuando un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Michoacán, en el centro histórico de Morelia.

Decenas de personas, algunas encapuchadas y otras con el rostro descubierto, derribaron una de las puertas del edificio entre empujones y patadas, ante la ausencia de elementos de seguridad. En cuestión de minutos, los inconformes lograron ingresar al inmueble al grito de "¡Sí se puede!", "¿Dónde estás Bedolla? ¡Ya sal!" y "¡Fuera Morena!".

Una vez dentro, los manifestantes rompieron vidrios, lanzaron objetos y causaron destrozos en la planta alta. Desde el balcón principal, donde tradicionalmente se realiza el Grito de Independencia, uno de ellos hizo sonar la campana en honor a Manzo, mientras otros coreaban "¡Justicia por Carlos Manzo!" y "¡Asesino!".

Un joven vestido de negro ondeó una bandera de México desde el mismo balcón, mientras otro grupo lanzaba bombas caseras que provocaron incendios y arrojaba muebles a la calle, donde se destrozaron al impactar contra la banqueta.

Tras varios minutos de caos, policías antimotines arribaron al lugar para intentar contener la situación y detener a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número de detenidos ni sobre los daños materiales.

SITUACIÓN, BAJO CONTROL

La movilización había iniciado horas antes sobre Avenida Madero, donde cientos de personas vestidas de blanco marcharon con pancartas que exigían la renuncia del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Las consignas más repetidas fueron "¡Fuera Bedolla!", "¡Justicia!" y "Apagaron tu luz, pero no tu lucha. ¡Estamos con ustedes, Uruapan!".

En Uruapan, lugar donde ocurrió el asesinato el pasado 1 de noviembre, alrededor de 10 mil personas participaron en una caravana de motocicletas, automóviles y caminatas hacia el primer cuadro de la ciudad, donde se celebró una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco.